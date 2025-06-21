盧卡申科晤美國特使　白羅斯同意釋放14囚犯　反對派領袖獲釋

白羅斯國家通訊社（BelTA）6月21日報道，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在明斯克（Minsk）與美國總統特朗普（Donald Trump）任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會面，雙方討論國際政治局勢以及白羅斯與美國之間的雙邊關係。



2025年6月21日，白羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）在明斯克（Minsk）與美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會晤時握手。（Reuters）

立陶宛：白羅斯釋放14政治犯

鄰國立陶宛總理發言人指，白羅斯在與美國特使達成協議後，同意釋放14名囚犯，包括5名白羅斯人、3名波蘭人、2名拉脫維亞人、2名日本人、1名愛沙尼亞人和1名瑞典人，這14名政治犯獲釋後安全抵達立陶宛。

白羅斯反對派領袖Syarhei Tsikhanouski的妻子表示，她的丈夫已經重獲自由。

白羅斯國家通訊社報道，盧卡申科在會晤美國特使凱洛格期間表示，他冀望雙方的對話能夠坦誠開放，否則會晤將變得毫無意義。

他強調：「如果我們試圖智取或欺騙對方，我們將一事無成。」

2025年6月21日，白羅斯總統盧卡申科在明斯克（Minsk）與美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）率領的代表團舉行會晤。（Reuters）

凱洛格先感謝白羅斯的熱情款待，並指世界正處於一個非常危險的時代，如果他們不明智和公正地應對，危機可能會迅速升級、失控。

盧卡申科則作出保證指，凱洛格在白羅斯領土內安全，又指在此次到訪期間，白羅斯及其周邊地區都不會出現局勢升級的情況。