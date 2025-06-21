歐盟據報有內部文件稱以色列或違反與歐盟協議中人權義務條款

多家歐洲媒體20日援引歐盟內部評估文件報道說，以色列在加沙地帶的行動可能違反了其與歐盟簽署協議中的人權義務條款。



新華社報道，歐洲新聞電視台網站、英國《衛報》等多家媒體當天披露了上述文件。這份由歐盟對外行動署撰寫的內部文件援引聯合國、國際法院及其他國際組織的認證調查結果指，「有跡象表明，以色列違反了其在《歐盟與以色列聯繫國協議》第二條款下所承擔的人權義務」。

根據媒體披露的評估文件內容，以色列在加沙存在包括限制人道援助、襲擊醫療設施、驅逐平民以及定居者等行為。「以色列持續限制食品、藥品、醫療設備及其他關鍵物資的供應，已影響到加沙地帶全部人口。」

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯19日在歐洲議會發表演講時強調，雖然以色列擁有自衛權，但其實際行為已超出自衛範圍。她指出，以色列當前的做法正在破壞人道主義原則。

歐盟與以色列於2000年簽訂《歐盟－以色列聯繫國協議》，旨在為歐盟與以色列之間的政治對話和經濟合作提供法律和體制框架。今年5月，卡拉斯表示，當前的加沙地帶局勢堪稱災難。歐盟將援引《歐盟－以色列聯繫國協議》中有關人權的第二條款，啟動對該協議的審查。