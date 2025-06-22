美國州議員槍擊案｜疑犯被指末日準備者　謊稱戰火將燃企圖舉家逃

美國明尼蘇達州6月14日發生兩名民主黨議員遭槍擊一死一傷，疑犯博爾特（Vance Boelter）16日被捕面臨6項指控。英國《衛報》在21日引述最新法庭文件，指假扮警察的疑犯的家人在案發後被執法人員截停，稱疑犯近期通知一家人應為戰爭提前做好準備，還收到「救援計劃書」，因此在當日按計劃行事打算前往威斯康辛州，未料被當局截停搜查之後被拘，全然不知疑犯當日犯下的暴行。



報道引述法庭證詞，指博爾特夫婦均是「準備者」（prepper），二人共養育四個孩子，即一群自認應該在末日來臨前囤積足夠武器、食物、能源等物資的人，以便在天災發生後成功倖存，他們平時各自為戰，一般不會成群結隊出現。

警方當日截停博爾特妻子後，在汽車中檢獲兩把槍械、至少1萬美元現金、護照等證物，當局還在6月10日於明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis），發現疑犯租用的臨時儲物櫃，於其中檢獲空無一物的槍械箱子、清潔用品和單車，相信疑犯在事發前經此取出槍械。

疑犯妻子指，疑犯曾交給自己一份寫有在「緊急情況」下該做何事，該往何處去的「救援計劃書」，其中寫明今次出逃的目的地——疑犯岳母位於威斯康辛州的住所。而在事發前的近期，博爾特還向孩子們的聊天群組內發送戰爭迫近，需要離開家，並且「可能會有持槍的人出現在家中」，之類的訊息。

2025年6月18日，美國明尼蘇達州，圖為有民眾在州議會大廈前敬獻鮮花，為受槍擊身亡的州議員致哀。（Getty）

報道指，法庭文件未指明疑犯妻子知曉疑犯的襲擊計劃，她目前未受到任何指控。

疑犯在犯下暴行前正值美國No Kings示威，街頭集會不斷，政治情緒高漲，不少人走出門反對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）執政。