伊以戰爭｜伊朗或報復美軍空襲　外媒：這幾處或屬高危目標

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於當地時間6月21日證實打擊伊朗3處核設施，美軍高層後續通知部隊準備因應報復攻擊，《紐約郵報》指出美軍在中東地區3處基地恐怕遭伊朗攻擊。與此同時，伊朗扶植的也門胡塞武裝（Houthis）放話，稱特朗普「必將承受開戰後果」。



《每日郵報》（Daily Mail）報道指出，美國軍方告誡部隊士兵，21日行動「極可能引發針對美軍在中東基地與設施的反擊」，並且「很可能啟動伊朗及其他境外恐怖組織在海外的行動者，對美國人員與設施發動攻擊」。

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《紐約郵報》整理以下美軍在中東基地可能淪為伊朗攻擊目標：

1. 烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）：位於卡塔爾，是美國在中東地區最大規模的空軍基地。

2. 美國海軍第五艦隊（US Navy Fifth Fleet）：總部設在巴林，是美國在波斯灣的重要海軍資產。

3. 阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base）：位於伊拉克，伊朗聖城部隊曾在指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遭美軍擊殺後，於2020年對此基地發動報復攻擊。



除此之外，伊朗甚至可能襲擊美國在伊拉克、阿聯酋，甚至是以色列的外交使館。

此外，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）雖並不屬於美方設施，也可能成為伊朗的報復目標。這海峽是全球最敏感的能源運輸要道之一，全球約25%的石油與1/3的液化天然氣（LNG）經由此處運送，一旦遭封鎖，恐對全球能源市場造成巨大衝擊。

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另一方面，美媒報道，胡塞武裝政治局官員阿薩德（Hizam al-Assad）22日在X發文，稱將追究美國打擊伊朗核設施的責任，他寫道：「特朗普必須承擔後果。」

胡塞武裝較早時曾聲明，若「美國敵人為支持以色列而發動侵略」，該組織已準備好攻擊紅海的美國海軍艦艇。

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