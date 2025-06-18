伊朗恐封鎖全球最重要石油要道！專家：災難超新冠疫情＋俄烏戰爭

每日郵報報導，以色列與伊朗的衝突持續。



伊朗軍方透露考慮封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），經濟學家警告此舉恐怕重創全球各國，殺傷力可能超過俄烏戰爭加上COVID-19新冠疫情的衝擊，屆時可能重演能源危機、通膨與供應鏈混亂，還會引發大規模失業。

霍爾木茲海峽是連接波斯灣和印度洋的唯一水道，自古便是通商要道。明朝宦官航海家鄭和曾多次到訪。（Getty）

一艘經土耳其前往霍爾木茲海峽的英國護衛艦。（Getty Images）

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伊朗革命衛隊指揮官柯薩里（Sardar Esmail Kowsari）日前對當地媒體表示，封鎖霍爾木茲海峽：

已在考慮選項之中，伊朗會堅定做出最佳決定。

霍爾木茲海峽是全球關鍵的貿易航道。根據美國能源資訊管理局（EIA），全球約有20%石油和1/5的液化天然氣（LNG）經由這條海上通道，因此被稱為「全球最重要的石油轉運要道」。

貿易專家海尼曼（Gerrit Heinemann）告訴德國圖片報（Bild），一旦伊朗選擇封鎖該海峽，後果將會是「一場災難」：

影響會比新冠疫情加上俄羅斯總統普京還嚴重！以伊危機的第二波衝擊將比烏克蘭戰爭初期和新冠疫情期間的經歷還要嚴重。

海尼曼警告，霍爾木茲海峽如果被封鎖，全球能源與貨物流通將遭到重創，先前的能源危機、通膨與供應鏈混亂恐將重演，甚至引發大規模失業。

另外，霍爾木茲海峽最窄處僅34公里，實際航道更窄，使得該區域極度容易受到攻擊，國際領袖也早就警告其脆弱性。

伊拉克外交部長胡笙（Fouad Hussein）警告，霍爾木茲海峽遭封鎖可能引發「全球能源危機」。

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