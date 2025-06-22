伊以衝突｜特朗普下令空襲伊朗核設施　民主黨議員：構成彈劾罪行

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月21日下令空襲伊朗三個核設施後，美國朝野意見不一，共和黨普遍支持，民主黨則批評特朗普的決定越權，甚至認為應該因此遭到彈劾。



美國全國廣播公司（NBC）、《國會山報》（The Hill）等傳媒報道，至少兩名共和黨眾議院表明不認同特朗普的做法，俄亥俄州眾議員戴維森（Warren Davidson）指，特朗普的做法難以解釋為合乎憲法；其黨友、肯塔基州眾議員馬熙（Thomas Massie）亦直言違憲，而他較早前曾提出跨黨派議案，要求除非明確因為宣戰或特定批准對伊朗使用武力，否則禁止美軍對伊朗採取行動。

圖為2025年6月21日，特朗普在白宮戰情室留意美軍空襲伊朗的情況。（x/@WhiteHouse）

與馬熙共同提出議案的加州民主黨眾議員康納（Ro Khanna）指，特朗普在2016年初選時，曾批評前總統喬治布殊（George W. Bush）發起伊拉克戰爭而獲得支持，因此質疑共和黨內的反戰選民是否支持特朗普今次決定，形容是MAGA（讓美國再次偉大）支持者根基首度出現真正裂痕。

民主黨眾議員奧卡西奧－科爾特斯批評特朗普轟炸伊朗的決定是「災難級」。（Getty Images）

民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）更認為，特朗普未經授權而轟炸伊朗的「災難」決定嚴重違反憲法及國會戰時權力，指對方或發起一場可能影響美國多個世代的戰爭。

伊利諾伊州民主黨眾議員卡斯滕（Sean Casten）稱，在未對美國構成即時威脅前，總統無權繞過國會轟炸其他國家，形容特朗普毫無疑問構成可被彈劾的罪行，並呼籲共和黨眾議長約翰遜（Mike Johnson）應該「有骨氣」保障國會獲賦予的戰爭權力。

眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）警告特朗普未經授權使用武力，或導致美國可能捲入中東的災難戰爭，惟他沒提及對方的行動是否違法。他同時要求即時召開閉門國會簡報會，要求白宮解釋行動理據和後續部署，強調特朗普須為任何由此引發的後果承擔全部責任。

眾議院民主黨領袖、紐約州眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）憂慮美國或捲入中東戰爭。（Reuters）

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）直言，不應容許任何總統單方面作出飄忽不定的威嚇及缺乏策略的做法，令國家步向戰爭。他表明國會需要執行《戰爭權力法》，要求特朗普對伊朗採取軍事行動前，需要獲國會批准。