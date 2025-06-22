伊朗以色列戰爭｜白宮釋罕見戰情室相　特朗普萬斯等緊盯美軍轟炸

美軍6月21日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出當日總統特朗普（Donald Trump）、副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）等人在戰情室內觀看。



其中一張照片中，特朗普總統面無表情的注視着前方，觀看打擊伊朗核設施的任務過程。

美軍6月21日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。（X@WhiteHouse）

在另一張照片中，參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）正在發言，特朗普在一旁走過。特朗普在面對鏡頭時都會戴上「MAGA」競選帽子，上面寫有他標誌性的競選口號 「讓美國再次偉大」。

美軍6月21日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。（X@WhiteHouse）

這些照片中還可見到身穿黃色上衣的白宮幕僚長Susie Wiles（Chief of Staff）、國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）及中央情報局（CIA）拉特克利夫（John Ratcliffe）。此外亦有非行動主要負責人的白宮高級官員在場，包括白宮副幕僚長、社交媒體總監斯卡維諾（Dan Scavino）及白宮法律顧問沃靈頓（David Warrington）。