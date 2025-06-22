特朗普「徹底毀滅」伊朗核設施？　再一次突襲　五種可能發展

伊朗時間6月22日清晨，特朗普（Donald Trump）突然在其社交平台Truth Social上宣布已對伊朗三大核設施福爾道（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）完成了攻擊，美軍飛機已離開伊朗。「現在是和平的時候了！」諷刺的是，特朗普這個「開戰」決定又將美國帶到另一場不知如何收拾的中東戰爭之中。

美國東岸時間21日晚上10時，也正是德黑蘭正迎來日出之際，特朗普在白宮向全國發表4分鐘的簡短演說，聲稱已「徹底毀滅」上述三個伊斯濃縮鈾提煉設施，威脅如果伊朗現在不選擇和解，「未來的攻擊將會遠遠更為強大」。特朗普在其演說中更完全站到了以色列一邊，稱他和內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「像一同隊人地合作」。

特朗普並沒有透露攻擊的細節，稱美東時間上午8時美國國防部將會舉行另一場新聞發布會。

美東時間6月21日晚上7時許，特朗普在Truth Social上宣布已向伊朗發動空襲。（網站截圖）

伊朗再次「猝不及防」？

這一場攻擊，可以說是讓伊朗再次「猝不及防」，像以色列6月13日在美伊原訂第六輪談判前48小時內開火一般。

6月19日，特朗普才剛表明會在「兩週內」作出是否攻擊伊朗的決定，讓人有了他不會那麼快發動攻擊的錯覺。20日和21日，伊朗外長阿格拉齊（Abbas Araghchi）先後在日內瓦和英法德及歐盟外長會面，以及在伊斯坦堡出席伊斯蘭合作組織（OIC）。同一時間，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）向一系列歐洲盟友表示外交協議是特朗普的「首選」。

美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

在軍事活動方面，開源情報消息顯示，唯一能用來攜帶GBU-57巨型鑽地彈來轟炸深藏地底福爾道核設施的B-2轟炸機、空中加油機和軍用運輸機開始從美國本土起飛往西行。軍事觀察者和媒體廣泛報道它們會先到美國關島基地，然而再繼續西行到印度洋的迪戈加西亞島（Diego Garcia）。同時，正從南中國海前往中東地區的尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦戰鬥群也要到22日才抵達。

從特朗普的說法、各方的外交活動，以至美國的軍事調動來看，特朗普就算要向伊朗發動攻擊，也不會是這個周末。

另一邊廂，以色列加大了對伊朗彈道導彈發彈目標的攻擊，再次襲擊伊斯法罕，而且特別針對了伊朗在波斯灣的主要海軍基地阿巴斯港（Bandar Abbas）進行了轟炸。整體而言，近兩天，以色列對於伊朗的攻擊已由西部逐漸轉向西南部和南部－－而南部的空域正好是美國轟炸機從印度洋的基地進入伊朗的通道。

伊朗外長阿格拉齊（Abbas Araghchi）在X上回應美國參戰，稱「伊朗保留一切選項，以捍衛其主權、利益和人民。」（網站截圖）

由此推測，雖然特朗普政府擺出了「就算要打也沒那麼快」的宣傳，以色列似乎已在提早為美軍打開伊朗的空域。有開源情報的軍事分析人士更認為，上文述及的「B-2正開往關島」是美國國防部故意利用開源情報群體的一種宣傳戰，讓伊朗對美國潛在攻擊時程有錯誤認知。

目前，伊朗已經承認了三個核設施受到襲擊，但其損壞程度是否像特朗普所說的「徹底毀滅」則有待觀察。

根據霍士新聞台（Fox News）得到的消息，美國這場攻擊中用了6個由B-2投放的武器（按：很可能就是GBU-57，後有其他媒體的報道指為12枚）攻擊了深藏大山之下80米的福爾道核設施，並用潛艇發射的戰斧巡航導彈（Tomahawk）攻擊了納坦茲和伊斯法罕的目標。

福爾道（Fordow）核設施在圖中的山脈之下。（Reuters）

另外，《紐約時報》得到的消息則稱，特朗普決定此刻發動攻擊，是因為美國情報機構認為以色列的攻擊只延遲了伊朗核計劃大約六個月時間，而以色列的進一步攻擊也不可能造成更大破壞。

擊襲發生之後，伊朗官媒稱所有區內的美國公民和軍事也是合理打擊的目標；也門胡塞武裝（Houthis）也宣布會重新攻擊紅海的美國商船和軍艦；網上消息引述伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稱將會打擊區內所有美國利益；另有網上消息引述伊朗官員稱運載燃料的船隻將不能通過通運量佔全球石油消耗量兩成的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）前往歐洲。

到底「以色列－伊朗戰爭」演變成「美國／以色列－伊朗戰爭」之後，局勢有何可能發展？

中東美軍基地地圖。（資料圖片）

潛在走向

第一種可能，也是特朗普最想看到的可能發展，就是伊朗決定放棄「在國內提煉濃縮鈾」的權利，接受美國條件進行核問題談判。美伊談判的矛盾一直在於這一點。

「在國內提煉濃縮鈾」其實就是讓伊朗保留發展核武的潛力，用來作為其國家安全保障。奧巴馬（Barack Obama）也曾試圖說服伊朗放棄此權利，但最終伊朗堅持不服，2015年的「伊朗核協議」就讓伊朗保留國內提煉權，只將濃度限制在民用級別，並需接受國際監測。

目前，歐洲的立場也趨向特朗普。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前也稱要將伊朗濃縮鈾提煉減至零。如果伊朗要重回談判桌的話，放棄國內提煉權將是前提。不過，這將會是特朗普口中的「無條件投降」，非到最後關頭，伊朗大概不會作出這樣的選擇。

2025年6月22日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話恭喜並感謝特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。（影片截圖）

第二種可能是加快提煉出核武級別的濃縮鈾，甚至發展出核武。伊朗目前有超過400公斤提煉到60％濃度的濃縮鈾，在數周內就可以提煉到90％濃度，足夠製造出10個核武。以色列超過一周的轟炸似乎也沒有集中打擊伊朗的既有濃縮鈾庫存。雖然此刻唯一被國際原子能機構（IAEA）確認存有高濃度濃縮鈾的福爾道核設施被美國攻擊了，但伊朗部份官員聲稱已經將部份同等濃縮鈾收藏起來，而且伊朗自己也承認有在建設其他深藏地底的濃縮鈾提煉設施，因此我們不能排除伊朗此刻依然有足夠的提煉能力尚未遭到破壞。

從伊朗的角度來看，既然長期處於核武邊緣的狀態並不能保證伊朗安全，倒不如採取朝鮮模式，迅速發展出核武再算。

第三種可能是對區內美軍基地發動攻擊、封鎖霍爾木茲海峽、動用「抵抗軸心」的剩餘勢力（伊拉克親伊武裝和也門胡塞）來攻擊美國及以色列目標。

這樣的攻擊早在美以的預算之內，成效多大值得質疑。而且，如果針對美軍基地的攻擊造成美國人死亡，特朗普將能藉此壓下美國內部的反戰聲音，加大對伊朗的攻擊。

緊握波斯灣出口的霍爾木茲海峽和緊握紅海入口的曼德海峽。

同時，霍爾木茲海峽的能源航道影響到鄰近阿拉伯國家的能源出口命脈，也是全球經濟利益所用。如今，在特朗普公開聲稱自己跟內塔尼亞胡是「同一隊」的背景之下，這些國家難以施壓美國收手。如果伊朗這樣做的話，只會破壞自身近年和阿拉伯國家難得修復的關係，可能只是損人不利己的不理性報復行動。

如果我們假設伊朗採取迅速發展核武又或者攻擊美國區內目標的升級行動的話，第四種可能就是美國和以色列啟動「政權更替」的計劃去刺殺最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）以及其他伊斯蘭主義政府高層。

以色列本來已有殺死哈梅內伊的計劃，到21日也繼續成功在伊朗境內刺殺伊朗軍方高層官員；特朗普此前也曾聲稱哈梅內伊是個「容易的目標」；《紐約時報》21日亦報道稱哈梅內伊已指定了3個潛在接班人及其他軍事指揮官的接班人，以確保自己若然身故，伊朗能有較順利的權力交接，不會在戰時出現權爭鬥爭和權力真空。

2025年6月13日，伊朗德黑蘭，圖為哈梅內伊在以色列襲擊伊朗後在電視上發表講話。（WANA Via Reuters）

然而，殺死哈梅內伊不代表推翻伊朗政權。本來伊朗內部和伊朗的海外群體中已經沒有明顯可以取代神權政府的人物，前伊朗末代國王的長子拉薩・巴列維（Reza Pahlavi）在以色列開戰後表達了回國領政的意願，不過他的民意支持可能比哈梅內伊還要低。而且，哈梅內伊尚有一些務實傾向，他的繼任者可能更為反以、反美。

如果真的要推翻伊朗政權的話，這不是單靠空襲就能達成的，而是要派兵在地維持，並小心扶植親以親美政權－－這很可能會導致美國落入另一個伊拉克、阿富汗一般的泥沼。

第五種可能走向，是「美國／以色列－伊朗戰爭」的潛在全球影響。

我們不能忘記，這次以色列之所以可以如入無人之境地攻擊伊朗，背後一大原因是俄烏戰爭：在敘利亞內戰中支持阿薩德政府的俄羅斯軍力困在烏克蘭，無力支持阿薩德政府；去年12月反對派反攻、阿薩德迅速倒台，以色列就趁機完全破壞了敘利亞的空防，因此以色列就有了穿越敘利亞、經過伊拉克庫爾德親西方地區再去空襲伊朗的安全空中走廊。

6月22日，伊朗向以色列發射了25至30枚導彈報復，圖中為以色列港口城市海法一處冒煙的照片。（X@clashreport）

目前，以色列和美軍中東基地所需要的空防系統與烏克蘭所需要的高度重疊，這場「美以－伊戰爭」的持續有可能加大烏克蘭的空防漏洞，讓正在謀求加速進攻的俄羅斯有機可乘，導致烏克蘭多年力守的前線出現潰退。

同時，中東戰爭推高油價，也將充實政府財政三成依靠能源收益的俄羅斯的戰爭本錢。

另一方面，如果美國真的在伊朗陷入戰爭泥沼，伊朗逐漸變成另一場「永久戰爭」（forever war），美國的印太轉向將會再次遇阻。加上韓國左翼政府剛上台，日本同美國也就軍事開支、貿易等問題交惡，印太地區中南海、台海的局勢也有可能會因而有了出現劇變的條件。

這次美國參戰空襲伊朗，確實有可能在全球範圍引發連鎖效應。特朗普的戰爭行為影響所及的可不只在中東。