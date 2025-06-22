伊朗續反擊出動巨型導彈　以色列至少86傷　外媒：與哈馬斯遠不同

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武 / Iran / Israel】在以色列6月13日突襲伊朗後，兩國持續互相空襲，據《以色列時報》指，伊朗方面在新一輪空襲中出動「霍拉姆沙赫爾-4」（Khorramshahr-4）導彈，新一波攻勢造成以色列至少86人受傷。半島電視台指，伊朗發射的導彈遠不同於哈馬斯發射的導彈，因此以色列防空系統的成功攔截率也截然不同，是「不同類型的戰爭」。



伊朗2023年5月試射「霍拉姆沙赫爾-4」（Khorramshahr-4）導彈的畫面（伊朗國防部）

伊朗被指發射霍拉姆沙赫爾-4導彈

伊朗再向以色列發射多枚導彈，《以色列時報》22日指，伊朗國營電視台播放看來是「霍拉姆沙赫爾-4」（Khorramshahr-4）型導彈的昔日試射片段，然後稱該導彈今日用於對以色列的攻勢。

報道指，霍拉姆沙赫爾-4是伊朗的「最大導彈」，是其彈道導彈系列中載荷量最大的一款。伊朗方面表示，該導彈射程可達2000公里，搭載1500公斤彈頭。

2025年6月22日，以色列特拉維夫受伊朗導彈襲擊後，建築物嚴重毀壞（Reuters）

以色列傳媒指，伊朗新一輪攻勢襲向以色列北部與中部，包括海法、特拉維夫等，造成至少86人受傷。

以色列特拉維夫有建築物嚴重受損，救援部門指出現「大規模的損毀現場，幾棟兩層高住宅房屋嚴重受損，有些甚至倒塌。」

根據《以色列時報》較早前引述衞生官員和醫院稱，伊朗導彈襲擊累計造成以方24人死亡、數以千人受傷。

2025年6月22日，伊朗向以色列發射導彈，以色列特拉維夫冒起濃煙（Reuters）

中東傳媒：與哈馬斯遠不同

半島電視台22日指，以色列分別與伊朗及巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰事，可謂是「不同類型的戰爭」。

文章指，攔截來自加沙的本土火箭彈要容易得多，伊朗導彈的性能完全不同，且部份更是高超音速導彈。所以若看破壞程度，伊朗攻擊的破壞範圍要廣泛得多，一些建築物即使本來不是敵方的攻擊目標，也會因導彈的撞擊而遭受嚴重損壞。