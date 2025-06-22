伊以戰爭｜「兩週內決定」變兩日後突襲　美官員：想伊朗措手不及

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）6月19日曾表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會在「未來兩週內」就美國會否介入地區衝突作出決定。然而，僅過去兩日，美軍就於6月21日對伊朗3處核設施發動襲擊。《華爾街日報》報道稱，突然下令發動攻擊，「是要製造一種所有人都意想不到的局面」。



雖外界措手不及，但據悉，此次襲擊的決定是經過數週的白宮審議、嚴密的軍事準備，以及與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的直接協調後作出。儘管對伊朗不斷拒絕放棄鈾濃縮的行為感到失望，但特朗普此前仍猶豫是否應介入以伊衝突，其顧問也擔心美國介入或會導致捲入中東衝突。

2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮戰情室，與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍，及其他內閣成員舉行會議。（Reuters）

一位高級官員向《華爾街日報》透露稱，在發動襲擊的前一週，內部就是否應該打擊伊朗展開激烈的辯論，包括計劃利用以色列的打擊迫使伊朗通過談判放棄其核計劃，並最終在21日授權美軍襲擊伊朗核設施。

儘管已發動襲擊，但幾個關鍵問題仍不得而知：包括伊朗核計劃是否已被徹底摧毀、伊朗會否對美國或其盟友發起攻擊，以及伊朗是否會試圖切斷霍爾木茲海峽的石油出口。

美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）已在襲擊後獲授權與伊朗對話。同時，特朗普也試圖保留某種外交諒解的可能性，以平息該地區的緊張局勢。《華爾街日報》引述一位消息人士稱，特朗普政府已與伊朗接觸，以明確此次襲擊是單次攻擊，而非政權更迭戰爭的開始。