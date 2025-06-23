巴基斯坦提名特朗普角逐諾貝爾和平獎後　譴責他加入轟炸伊朗

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武 / Iran / Israel】巴基斯坦政府6月21日表示將提名美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）角逐諾貝爾和平獎，以表揚他為解決近期印巴衝突所做的貢獻。伊斯蘭堡22日又表示，譴責特朗普下令襲擊伊朗，稱轟炸其核設施的決定違反了國際法，強調外交手段是解決危機的唯一途徑。



路透社此前報道，巴基斯坦21日表示，提名特朗普為「真正的和平締造者」，以表彰其在上個月結束與印度為期四天的衝突中所發揮的作用。巴基斯坦還稱，特朗普「展現了卓越的戰略遠見和卓越的政治才能」。報道引述分析人士認為，此舉可能促使特朗普重新放棄加入轟炸伊朗的核設施。

2025年6月20日，美國新澤西州莫里斯敦市，總統特朗普（Donald Trump）抵達莫里斯敦市立機場（Morristown Municipal Airport）後與記者交談。（Reuters）

巴基斯坦外交部表示：「由於持續侵犯伊朗，緊張局勢和暴力事件空前升級，令人深感不安。緊張局勢的任何進一步升級都將對該地區乃至更廣闊的區域造成嚴重的破壞性影響。」

巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）發表聲明稱，周日他還致電伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），表達了巴基斯坦對美國襲擊的譴責。

2025年6月22日，巴基斯坦卡拉奇（Karachi），巴基斯坦什葉派穆斯林踩過印有以色列和美國國旗、以色列總理內塔尼亞胡和美國總統特朗普的海報，以抗議以色列和美國襲擊伊朗。（Reuters）

巴基斯坦最大城市卡拉奇（Karachi）有數千人上街遊行，抗議美國和以色列對伊朗的攻擊。