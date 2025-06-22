交易詭才Trump｜轟炸伊朗 特朗普賭上了全部籌碼

特朗普（Donald Trump）是地產商人，最擅長拿着「借來的土地，借來的錢，蓋自己的房子」。在對待伊朗問題上，特朗普優先希望藉助以色列繼續他的「空手套白狼」。

當特朗普對外公開表達在兩周之內考慮要不要打擊伊朗後，美國左右兩派，MAGA內部，特朗普黑粉，全世界的所謂政治人物等，都在猜測他究竟會不會命令美軍攻擊伊朗。

其實在此時，特朗普就確定了美國要下場摧毀伊朗。兩天後，美國襲擊了伊朗核設施，正式介入以色列與伊朗的戰爭衝突中。

美國之所以採取軍事行動，一是戰略縱深狹小的以色列，其軍事綜合實力在與伊朗的互相攻擊中全面暴露了短板，無法與伊朗維持長時間的軍事對峙；二是特朗普明白已無法借用以色列達到「空手套白狼」的目的，而對伊朗的極限施壓也沒有起到效果。

三是特朗普面對猶太資本集團的極限施壓，不得不表現出一定的妥協，採取象徵性的轟炸伊朗三處核設施向「深層資本」交差。二戰後，美國所發起的戰爭都與資本有關。特朗普當然喜歡猶太人，他們能幫自己做大生意。但他又十分厭惡猶太資本集團的無孔不入與醜惡鑽營，這就如特朗普深惡痛絕「深層政府」一樣。

特朗普肯定不想再擴大對伊朗的軍事介入，他一定要擺脱猶太資本集團與以色列帶來的決策影響。如果美國再次捲入中東的戰爭，美國的財政與美元霸權面臨的不再是巨大風險，而是迅速破產的結果。

美軍6月22日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。（X@WhiteHouse）

對於特朗普而言，伊朗政權土崩瓦解，迅速成立一個聽命於美國的新政府才是利益最大化。可這種變化，一是不能通過擴大戰爭實現，二是不能躺在牀上做百日夢。稍有不慎，整個中東就會翻天。

特朗普總統「太極」功夫可謂火純青，為避免伊朗「狗急跳牆」，後續還需要他持續送出「安魂湯」。如今的局勢不是美國想不想擴大戰爭，而是伊朗需不需要把美國拖入到戰爭泥潭中。

特朗普明白，現在他的身份必須乾坤扭轉，要扮演極限施壓的「和平使者」，儘量避免被伊朗拖入更大的衝突中，否則就要被中國與俄羅斯「牽着鼻子走」。這場戰爭的時間越長，越對美國不利。

美國前兩次在中東的戰爭已經在靡費了九萬億美元（伊拉克戰爭七萬億美元，阿富汗戰爭兩萬億美元）。在特朗普和他的MAGA群體眼裏，中東戰爭換來的結果就是讓中國壯大，掏空美國製造業；而資本被猶太集團深深把控，滲透到軍工企業、主流媒體、醫藥行業以及深層政府中。

特朗普需要留意的是，當人們認為這是一次性或短期打擊， 結果可能是一場地緣政治連鎖反應。特朗普總統是現實主義者，肯定知道該談的時候就必須談。