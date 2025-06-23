美國襲擊伊朗｜各國航空公司避開中東地區航線　美航企風險增加

路透社報道，美國襲擊伊朗核設施後，英國、新加坡等各國航空公司繼續避開中東大部分地區的往返航線，監測航空風險的組織Safe Airspace周日（6月22日）警告，由於但伊朗此前警告將透過攻擊美國在中東的軍事利益進行報復，指出這可能會加劇該地區美國航空公司面臨的威脅。



由於以色列和伊朗互相襲擊，航空公司繼續避開中東大部分地區。新加坡航空（Singapore Airlines）表示，根據安全評估，已取消從新加坡飛往迪拜的航班，英國航空（British Airways）也取消了往返迪拜和多哈的航班。

伊朗空襲以色列後，以色列機場管理局表示，從周一起，接回海外公民飛往該國的以色列航班將增至每天24班，從不同目的地起飛。該部門表示，每趟救援航班最多可搭載50名乘客。

2025年6月16日，以色列航空公司（EL AL）和以斯雷航空公司（Israir）等以色列航企的飛機停泊在塞浦路斯拉納卡（Larnaca）國際機場。（Reuters）

Safe Airspace稱，美國對伊朗的襲擊可能會增加該地區美國航空公司的風險：「雖然沒有針對民航發出具體威脅，但伊朗此前曾警告稱，將透過攻擊美國在中東的軍事利益進行報復，無論是直​​接攻擊還是透過黎巴嫩真主黨等代理人攻擊。」

航班追蹤網站FlightRadar24顯示，各家航空公司繼續避開該地區航線，沒有飛越伊朗、伊拉克、敘利亞和以色列。他們選擇了經過里海向北飛行，或經埃及和沙特阿拉伯向南飛行等航線，即使這意味着更高的燃油和機組成本以及更長的飛行時間。

2025年1月27日，美國新澤西州紐瓦克機場，美國聯合航空（United Airlines）的飛機着陸並準備起飛。（Reuters）

在美國發動攻擊前幾天，美國航空公司（American Airlines）暫停了飛往卡達的航班，聯合航空公司（United Airlines）也暫停了飛往迪拜的航班。

Safe Airspace表示，空域風險目前可能延伸至巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋： 「我們目前仍建議高度謹慎。」