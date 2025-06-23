美國轟炸伊朗 　德黑蘭手上有甚麼牌反擊？

伊朗在以伊衝突6月13日爆發後，曾警告美國不要介入，否則德黑蘭方面將堅決回應。隨着美國21日空襲伊朗3座核設施，伊朗或考慮反擊選擇，包括關閉霍爾木茲海峽，擾亂全球石油運輸；或利用其在中東地區的代理武裝組織，打擊美國利益；甚至考慮退出《核不擴散條約》，並加速核武製造。



關閉霍爾木茲海峽 擾亂全球石油貿易

綜合美媒報道，伊朗議會據報已批准關閉霍爾木茲海峽，以回應美國對伊朗多處核設施的打擊，但還需最高安全機構最終決定。若果伊朗最終確決定關閉該海峽，則將對海灣地區乃至全球的石油運輸帶來巨大影響。

霍爾木茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接着北部的海灣、南部的阿曼灣以及更遠處的阿拉伯海。(Google Map)

霍爾木茲海峽位於阿曼與伊朗之間，是連接波斯灣和印度洋的唯一水道，全球約五分之一的石油消耗量要經過該海峽。其中，石油輸出國組織（OPEC）成員國包括沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋、科威特和伊拉克的大部分原油，均經由霍爾木茲海峽出口，主要銷往亞洲。

利用代理武裝組織 打擊美在中東利益

伊朗此前多次表示，若果美國介入並襲擊他們的核設施，伊朗將報復該地區的美軍，以及美國的諸多利益。因此，伊朗或會訴諸其在伊拉克、也門和敘利亞等國的代理武裝組織，打擊美國在中東利益。

圖為2025年5月4日，也門胡塞武裝（Houthis）以導彈攻擊以色列特拉維國際機場，導彈落在機場附近並炸出彈坑，社交平台流傳事發時畫面。（X截圖）

美國外交關係委員會 (CFR) 表示，美國在該地區共有19處駐軍。CFR還估計約有4萬名美軍駐紮在中東地區。

加速核武製造

據美國公共電視網（PBS）報道，專家們長期以來一直警告稱，即使美國和以色列聯合打擊伊朗，也只能延緩而無法徹底摧毀其開發核武的能力，因伊朗已將其核計劃實施設施分散到全國各地，包括一些加固的地下設施。

圖為2025 年 6 月 22 日，伊朗聖城庫姆附近福爾多地下核設施，美國襲擊後的衛星近景圖。（Reuters）

在美國介入以伊衝突的背景下，伊朗甚至有可能徹底終止與國際原子能機構（IAEA）的合作，並退出《核不擴散條約》，加速核武製造。

伊朗或拒絕談判

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）6月22日表示，在美國對伊朗核設施進行軍事打擊後，他不知道「外交談判還剩下多少空間」。阿拉格齊稱美方「已越過一條很大的紅線。我們必須基於我們合法的自衛權做出回應。」

圖為伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）22日在土耳其伊斯坦堡出席新聞發布會。（Reuters）

阿拉格齊同日還在社交平台X上發文稱，「上週，我們正在與美國談判，以色列決定破壞外交關係；本週，我們與歐洲三國/歐盟舉行會談，美國決定破壞外交關係。」他表示，歐洲正勸說伊朗重返談判桌，然而美國的襲擊行為讓談判變得艱難。