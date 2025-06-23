美國聲稱摧毀伊朗三處核設施　據報伊斯法罕核設施僅地面部分受損

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月21日宣佈，美軍「成功打擊」伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施。央視新聞周日引述多位知情人士報導，指此次美軍針對伊朗核設施的軍事行動中，與另外兩處核設施不同，伊朗伊斯法罕核設施並未遭B-2轟炸機投擲大型掩體炸彈。



報導指，美國米德爾伯里國際研究學院的武器專家兼教授路易斯（ Jeffrey Lewis ）仔細研究了襲擊地點的商業衛星圖像後表示，該設施的受損似乎僅限於地面建築。

不過，有美媒報導，在美國空襲之後，三處核設施均受到不同程度的嚴重破壞；衛星影像上至少可以看到18棟被摧毀或部分被摧毀的建築物，而空襲掀起的碎石使該設施明顯變黑。

科學與國際安全研究所（ISIS）所長David Albright指，從衛星圖像顯示，「濃縮鈾設施及其周邊用於鈾濃縮的設施可能遭受了相當大的破壞」。(wikipedia)

至於伊斯法罕核設施，科學與國際安全研究所（ISIS）所長David Albright指，初步報告顯示，美國此次襲擊了伊斯法罕核設施附近的隧道群，「那裏通常儲存濃縮鈾」。他又指，從衛星圖像顯示，「濃縮鈾設施及其周邊用於鈾濃縮的設施可能遭受了相當大的破壞」，但他同時強調對損失的全面評估需要時間。

David Albright又指，來自伊朗的初步報告應該「置之不理」。他表示，在先前對伊朗核設施的攻擊中，德黑蘭方面一直淡化其影響，他強調衛星影像卻展現了截然不同的景象。