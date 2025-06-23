伊以戰爭｜伊朗外長訪俄晤普京　俄駐聯合國大使：想起伊拉克戰爭

美軍6月21日襲擊伊朗3座核設施。伊朗通訊社法斯通訊社（Fars News Agency）6月23日稱，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）已抵達莫斯科，將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）討論「共同威脅」。俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）則在22日的聯合國會議上，譴責美對伊襲擊讓人想起2003年伊拉克戰爭。



英國《衛報》（The Guardian）報道，在聯合國6月22日召開的緊急會議上，俄駐聯合國大使涅邊賈嚴厲譴責美國對伊朗的襲擊。稱美國此次突襲讓人不禁想起2003年的伊拉克戰爭。

2025年6月22日，俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia ）在聯合國安理會會議上，抨擊美國襲擊伊朗核設施行為。（Reuters）

時任美國前國務卿鮑威爾（Colin Powell）2003年在聯合國發言稱，伊拉克總統薩達姆（Saddam Hussein）因其儲存的化學和生物武器對世界構成迫在眉睫的威脅。美國後以此為藉口，在未經聯合國明確授權的情況下，對伊拉克發動軍事行動。

涅邊賈抨擊美國說：「我們再次被要求相信美國的謊言，再次給數百萬生活在中東的人民帶來苦難。這讓我們更加堅信：歷史沒有教會美國任何東西。」