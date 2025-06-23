美國轟炸伊朗｜種種跡象表明，美國真可能失敗了

毫無疑問，美國對伊朗動手，讓伊朗面臨更兇險局面，也將已經沸騰的中東局勢推向了一個新的高潮。但種種跡象也表明，特朗普現在很焦慮，美國真可能失敗了。第一個失敗，美國可能打了一個寂寞。

按照特朗普的說法，美軍「成功完成對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施的襲擊」。他甚至宣稱，這是一個歷史性的時刻，世界上沒有其他國家能夠做到這一點。真的如此嗎？看美國媒體和政界表態，普遍對特朗普說法表示質疑。沒錯，美國大型鑽地炸彈，肯定對伊朗核設施造成了嚴重破壞，但伊朗會傻到等着挨炸等着被摧毀嗎？

CNN就在一篇分析文章中說，特朗普政府將空襲吹噓為很成功，但幾乎沒有提供任何細節。衛星圖像則顯示，美國空襲兩天前，福爾多核設施附近有一支大型車隊。這可能表明濃縮鈾正被運出福爾多核設施。

衛星圖像則顯示，美國空襲兩天前，福爾多核設施附近有一支大型車隊。這可能表明濃縮鈾正被運出福爾多核設施。

福爾多是重點襲擊對象，美軍B-2轟炸機投下了6枚巨型鑽地炸彈，但武器專家劉易斯（Jeffrey Lewis）的分析說，美國似乎漏過了伊斯法罕的隧道，因此沒有達到真正摧毀伊朗核項目的目的。

「這是一次不完整的打擊。」劉易斯說，「如果這就是全部，那伊朗還剩下60%的鈾庫存，這些鈾儲存在伊斯法罕的隧道中，沒有受到任何影響。」

我看到，俄羅斯前總統梅德韋傑夫則嘲諷說，「美國人夜襲伊朗三個目標，取得了什麼成果？」

他列出了三個「成果」。

1，伊朗核循環的關鍵基礎設施，似乎未受影響或僅受到輕微損壞。

2，核濃縮——現在可以公開地說，未來的核武器生產——將會繼續。

3，一些國家準備直接向伊朗提供他們自己的核彈頭。

一句話，美國根本沒能摧毀伊朗的核項目，反而推動伊朗加速研製核武器。

這是第一個失敗，那接下來就是第二個失敗，特朗普的失敗。

別忘了，特朗普承諾過，他不會發動戰爭，哪知道第二次上台還不到半年，他就捲入了與伊朗的戰爭。這也是1979年伊朗政權顛覆後，美軍第一次對伊朗本土發動大規模進攻。

美軍6月22日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。（X@WhiteHouse）

所以，對於攻擊失敗的言論，特朗普格外敏感。甚至現在特別焦慮。針對美國媒體普遍的質疑聲，他當即發推「澄清」說：據稱，伊朗核設施遭受的破壞「巨大」。打擊既猛烈又精準。我軍展現了高超的軍事技能。謝謝！

什麼意思？你們說沒打好，我說打得既猛烈又精準。但這次襲擊，也在「讓美國再次偉大（MAGA）」運動中引發撕裂，很多人指責特朗普背叛了MAGA，背叛了自己競選時的承諾。特朗普的對策，就是火力全開，對準領頭者。

比如，對於帶頭唱反調的肯塔基州眾議員托馬斯·馬西（Thomas Massie），特朗普發了一篇長長的推文，比歡呼襲擊伊朗還長的推文，不住口地痛罵：昨天我們取得了輝煌的軍事勝利，從他們手中奪走了「核彈」（如果可以，他們肯定會使用它！），這位「無足輕重」的國會議員卻反對昨晚在伊朗取得的輝煌成就……讓美國再次偉大，應該像消滅瘟疫一樣消滅這個可悲的失敗者湯姆·馬西……

特朗普是真急了。

你鼓吹美國失敗論，那就像消滅瘟疫一樣消滅你。

特朗普6月21日證實美軍空襲伊朗核設施。圖為他當天乘坐空軍一號專機抵達馬裏蘭州安德魯斯空軍基地。（Reuters）

第三個失敗，美國戰略的失敗。

路透社就說，美國這次戲劇性打擊，「標誌着特朗普兩屆總統任期內最大的外交政策賭注，也是一場充滿風險和未知數的豪賭」。

真是一場豪賭，後果很嚴重。儘管特朗普威脅，伊朗必須立即實現和平，否則將面臨進一步的襲擊。

但伊朗會屈服嗎？

用西方媒體的話說，美國的襲擊，可能會激怒德黑蘭，迫使其採取報復行動，例如關閉世界上最重要的石油動脈霍爾木茲海峽、襲擊美國在中東的軍事基地及盟友、加強對以色列的導彈攻擊，以及啟動代理組織，對抗美國和以色列在世界各地的利益……

圖為2025年6月20日，以色列總理內塔尼亞胡到中部城市雷霍沃特（Rehovot）視察遭伊朗導彈攻擊後的損毀情況。（Reuters）

路透社文章就說，美國的襲擊，可能會升級為一場比特朗普預想的更廣泛、更持久的衝突，讓人聯想到美國在伊拉克和阿富汗進行的「持久的戰爭」。特朗普曾嘲笑這些戰爭「愚蠢」，並承諾永遠不會捲入其中。

美國前外交官米勒就說，「伊朗的軍事能力已被嚴重削弱，但他們有各種不對稱的應對方式……這不會很快結束。」

當然，這種超限戰，又可能升級為更大的衝突，美國最終推翻伊朗政權。

特朗普已經放出話來：使用「政權更迭」這一術語在政治上並不正確，但如果現伊朗政權無法讓伊朗再次偉大，那麼為什麼不進行政權更迭呢？

那就是伊朗的生死之戰了。我看到，不少美國專家已經警告，如果美國和以色列真這麼做，如果伊朗領導層感到自身生存受到威脅，那就會迅速發動「不成比例的攻擊」。

橫豎也是死，那還不如死得壯烈些，讓美國也蒙受痛苦。

2025年6月20日，伊朗首都德黑蘭民眾上街，抗議以色列的襲擊行動（WANA via REUTERS）

最後，怎麼看？

嘆一口氣，虎狼中東，又一場戰爭。換一個角度，粗淺三點吧。

第一，特朗普的諾貝爾獎懸了。他心心念唸的諾貝爾和平獎，他尤其憤怒，這個獎能頒給奧巴馬，居然不發給他。反正，第二次上台後，他一直將自己塑造成一個和平斡旋者、一個反對戰爭的總統。尤其是最近的印巴衝突，他宣稱是他斡旋才實現停火，儘管印度斷然否認，但巴基斯坦「很識時務」地提名他獲獎。但支持以色列發動戰爭，尤其下令美軍發動對伊朗進攻，諾貝爾獎顯然懸了。

當然，也不排除，在美國總統的「淫威」下，挪威議會最終低頭——頒誰不是頒，不給特朗普這個獎，挪威議會的屋頂估計都可能被掀掉了。

2025年6月22日，美國紐約市，示威者抗議美國與以色列聯手攻擊伊朗核設施。（Reuters）

第二，這是沒底線的跨洋侵略行動。從軍事角度看，美國這次「午夜之錘行動」，確實讓人刮目相看。一場攻擊就出動超過125架戰機，包括7架B-2轟炸機，以及眾多的加油機、偵察機和戰鬥機。美國還聲東擊西，表面宣稱B-2轟炸機是飛往太平洋，但實際直撲伊朗，發動突然襲擊。

美國這種跨洋作戰能力，確實值得高度重視。以色列打遍中東無敵手，但有些重大任務，還只能美軍才能完成。相比之下，伊朗就孱弱多了。似乎壓根就沒發現美軍的轟炸機編隊，也只能聽任美國轟炸然後安全返航。

但先進武器就一定成功嗎？

上面也都說分析了，美國的成功以及可能的失敗，就不再多說。這種侵略和欺詐，透支的更是美國的信譽，可能徹底喚醒伊朗，讓伊朗告別幻想：與美國談判是走不通的。

2025年6月22日，巴基斯坦卡拉奇（Karachi），巴基斯坦什葉派穆斯林踩過印有以色列和美國國旗、以色列總理內塔尼亞胡和美國總統特朗普的海報，以抗議以色列和美國襲擊伊朗。（Reuters）

第三，我們等待暴風雨來臨吧。我看到，伊朗議會已批准，封鎖霍爾木茲海峽。如果真封鎖，全球油價勢必暴漲，也影響到中國的利益。在全球化的時代，每一個重大的國際危機，我們都無法完全置身事外。當然，如果美國深陷中東泥潭，也將帶來一系列重大後果。

後果之一，我們別忘了，美國一直希望撤離中東，從而將更多資源對付東方大國。這也是MAGA們最害怕的一點，美國被以色列拖進中東戰爭泥潭。這也是特朗普非常焦慮的一個重要原因。

不打仗不打仗，但美國的基因就是好戰，就是不斷會捲入新的戰爭。

我們譴責侵略，我們呼籲和平，但大爭之世，我們還是保持耐心保持清醒，更努力做好自己的事情，等待更猛烈的暴風雨來臨吧。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」

