伊以戰爭｜特朗普「兩週變兩天」 美媒：白宮以「煙霧」誤導伊朗
撰文：張子傑
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月21日宣布出動美軍戰機空襲伊朗核設施，比他早前稱「在兩週內有決定」明顯早得多。消息人士透露，特朗普在數天前已傾向出手，但為了不讓外界知道他看真正想法，就指示幕僚對外表示他仍未有定案。
美媒6月22日引述多名知情人士報道，特朗普不滿外界「搶頭啖湯」，指他已決定攻擊伊朗核設施，於是認為提出「兩週論」或可誤導伊朗及隱藏自己的計劃。
消息人士指，特朗普19日準備與立場一直公開質疑美國介入中東的前「國師」班農（Steve Bannon）午膳前，指示幕僚公布他會在兩週內決定是否攻擊伊朗的消息。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後接過特朗普的指示，在白宮簡報室對外表示特朗普仍未有最終決定。
特朗普最終在21日於轟炸機起飛後下令發動攻擊，不過他的身邊人士相信對方早多數天前已有決定。而特朗普亦早已接獲攻擊計劃簡報，每天與國家安全高層官員開會，並整天打多個電話。
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