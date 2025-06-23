美國高官否認襲擊目的是讓伊朗變天　特朗普：何不進行政權更迭？

美國於當地時間6月21日晚間襲擊伊朗核設施後，美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）22日上午均表示，美國的目的不是讓伊朗政權更替。但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當天下午在社交平台Truth Social上發文，暗示如果伊朗現有政權無法「讓伊朗再次偉大」，不如讓該國進行政權更迭。



萬斯稱，美國不希望伊朗政權更替，已經做好應對伊朗報復的準備。他又指希望就長期解決方案與伊朗對話，未來幾年將致力於永久拆除伊朗核計劃。

2025年6月13日，伊朗德黑蘭，圖為哈梅內伊在以色列襲擊伊朗後在電視上發表講話。（WANA Via Reuters）

魯比奧接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）表示，若伊朗展開報復，將是他們歷來犯下最嚴重的錯誤，他又指美國目標並非政權更迭，也不尋求在伊朗挑起戰爭。

路透社引述赫格塞思表示：「這次任務過去和現在都與政權更迭無關。總統授權進行精確打擊，是為了消除伊朗核計劃對我們國家利益構成的威脅。」

2025年6月22日，美國總統特朗普發Truth Social貼文稱：「使用『政權更迭』一詞在政治上並不正確，但如果伊朗現政權無法讓伊朗再次偉大，那麼為什麼不進行政權更迭呢？」（Truth Social/ @realDonaldTrump）

然而特朗普本人隨後卻在社交平台Truth Socia上發文：「使用『政權更迭』一詞在政治上並不正確，但如果伊朗現政權無法讓伊朗再次偉大，那麼為什麼不能進行政權更迭呢？MIGA（「讓伊朗再次偉大」縮寫）！」

半島電視台指，特朗普這一言論引發了許多疑問，尤其是美國立法者，他們不僅關心這場衝突的最終目標是什麼，還關心它是否合法。