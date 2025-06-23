伊以戰爭 | 日媒：伊朗已在襲擊前將濃縮鈾轉移至安全地點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月21日發表全國講話時表示，美軍「成功」實施對伊朗的襲擊行動，並稱伊朗的核濃縮設施「已被徹底摧毀」，但美以兩國仍在對核設施遭破壞程度進行評估。此外，伊朗政府相關人員6月22日向日本共同社透露，在美軍發動襲擊前，伊朗已將大部分濃縮鈾從福爾多（Fordow）和納坦茲（Natanz）核設施轉移到安全地點。



《紐約時報》引述兩位以色列消息人士稱，以色列軍方初步分析認為，隱秘性極高的福爾多核設施雖在此次襲擊中遭美軍嚴重破壞，但尚未被完全摧毀。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在22日的記者會上，也同樣稱3處核設施「遭到嚴重損壞」，而非如特朗普所稱的徹底摧毀。

圖為2025 年 6 月 22 日，伊朗聖城庫姆附近福爾多地下核設施，美國襲擊後的衛星近景圖。（Reuters）

此外，也有證據表明，伊朗已從福爾多核設施轉移出400公斤、純度達60%的鈾，該濃度略低於通常用於製造核武的90%純度。

以色列也參考評估了美國襲擊前幾日的衛星圖像，他們認為，這些圖像顯示伊朗人襲擊前正從福爾多核設施運走鈾和設備。