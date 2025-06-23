惡搞藏壽司　放保險套到餐碟回收口影相po上網　日本少年遭警送辦

日本連鎖迴轉壽司店藏壽司（くら寿司）一名16歲食客到藏壽司用餐時把一個保險套放到餐碟回收口並拍下照片放上網，此事引起熱議。由於導致店家被迫清潔設備並應對大量顧客查詢，妨害正常營運，東京警視廳周一（23日）以涉嫌妨礙業務為由，將一名居住在東京都北區、無業的16歲少年移送東京地方檢察廳。



警方稱，調查顯示16歲少年涉嫌於3月28日夜晚在「藏壽司」位於東京都豐島區的門店內，與友人用餐過程中，把用過的避孕套放置在顧客用餐完畢的餐碟回收口處，並用智能手機拍攝下來，隨後將圖片發布到社交媒體平台X上。

此外，在4月1日至8日期間，該少年還涉嫌通過迫使店員等清潔被污染的盤子及回收口等方式，妨礙店舖的正常營業。

警方稱，該少年在接受調查時承認犯案，並供述稱：「我想發布一些博眼球的內容，看看朋友們的反應，沒考慮後果就做了。」

日本網民分享藏壽司餐碟回收口出現保險套的照片：

藏壽司近日陷入一場公關災難。事緣一名食客到藏壽司用餐時，發現餐碟回收口竟然有一個似乎用過的保險套，他拍下照片放上網後引起熱議。藏壽司表示已知悉事件，稍後將作出正式回應。

據日本媒體報道，壽司郎2年前遭遇「舔豉油樽」公關災難，事件在日本網絡上發酵多時。在影片中，一名男孩在壽司郎店內用舌頭舔醬油樽和茶杯，其後將它們放回原位。言猶在耳，另一個連鎖壽司品牌藏壽司近日陷入類似的公關災難。

據《NEWS POST SEVEN》報道，一名日本網民3月28日在社交平台撰文：「誰在這裏幹壞事？」，附上一張在藏壽司拍攝的照片。相中可以看見餐台旁的餐碟回收口放了一個保險套。

報道指，藏壽司的公關團隊表示，已經知悉事件，公司正討論該如何應對。