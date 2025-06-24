伊朗向卡塔爾美軍基地射導彈無傷亡　特朗普：感謝德黑蘭預先通知

中東局勢出現急轉彎，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月23日宣布以色列及伊朗同意停火。而在他宣布有關消息前不久，伊朗曾向美軍駐卡塔爾的基地發射導彈，不過由於德黑蘭方面預先通知，因此沒有造成傷亡。



彭博社報道，特朗普21日下令美軍空襲伊朗多個核設施後，德黑蘭方面揚言報復，其中位於卡塔爾多哈附近的烏代德美軍基地（Al Udeid base）被認為是高危目標。

2025年6月23日，卡塔爾首都多哈，伊朗武裝部隊聲稱對美軍烏代德基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，多哈有攔截導彈發射。（Reuters）

伊朗軍方23日稱向該基地發動「毀滅性且威力巨大」的導彈襲擊。特朗普之後在自家社交平台Truth Social發文，指一如預期，伊朗就美國抹去當地核設施一事採取非常虛弱的回應，美軍已有效打擊，因此未有美國人死傷，亦沒有造成太多破壞。

特朗普在帖疼中提到，伊朗發射14枚導彈，其中13枚成功攔截，另一枚則因為沒構成威脅而沒理會。他感謝伊朗提早通知，所以沒導致人命傷亡，稱伊朗可以在區內邁向和平及融洽，而他亦會積極鼓勵以色列作同一舉動。

而在伊朗攻擊烏代德美軍基地前，多間傳媒都傳出伊朗向卡塔爾「提水」的消息，不過卡塔爾外交部稱對有關攻擊感到驚訝。