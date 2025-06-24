伊朗襲擊卡塔爾美軍基地　中東多國暫閉領空　香港往多哈班機轉降

伊朗報復美國襲擊其核設施，周一（6月23日）對卡塔爾的烏代德美軍基地（Al Udeid base）發動導彈襲擊，卡塔爾、巴林和科威特隨後宣布暫時關閉領空，據航空追蹤網站Flightradar24數據顯示，阿聯酋也關閉了其領空。全球各家航空公司紛紛表示取消、改道或推遲飛往中東地區的航班，以避免安全風險。兩架由香港飛往卡塔爾多哈的班機也因此被迫轉降印度、阿曼的機場。



路透社報道，周一，卡塔爾首都多哈上空傳來爆炸聲。中東多國隨後宣布暫時關閉領空，另據Flightradar24網站周一在社交平台X（舊稱Twitter）上發布的貼文顯示， 阿聯酋領空也已關閉。

Flightradar24：阿聯酋領空仍關閉

截至香港時間周二凌晨4時30分，巴林和科威特已重新開放領空，美國國務院指卡塔爾領空仍關閉。迪拜機場表示，其營運在暫停後已恢復，但在X上警告稱，航班可能會延誤或取消。

卡塔爾航空：暫停運營航班

Flightradar24報告，格林威治標準時間周一下午5時35分（香港時間周二凌晨12時35分）左右波斯灣地區、卡塔爾和巴林上空幾乎沒有空中交通，而當天早些時候，該地區曾是繁忙的商業航班聚集地。

路透社引述消息人士和Flightradar24的數據，指出由於領空暫時關閉，3架飛往卡塔爾多哈的印度航空航班被轉飛其他機場。數據顯示，周一共有多達150個航班計劃進出多哈。包括兩架由香港前往多哈的卡塔爾航空班機，最終須分別轉降至印度邦加羅爾國際機場和阿曼馬斯喀特國際機場。

美媒則引述航空分析公司Cirium指，由於中東空域關閉，周一至少有26架飛往迪拜或多哈的商業航班被迫改道。其中22架航班原定飛往多哈（含12架卡塔爾航班客機），2架航班飛往迪拜。有些航班改道飛往沿途的其他機場，而有些則返回了出發機場。

2025年6月23日，卡塔爾首都多哈，伊朗武裝部隊聲稱對美軍烏代德基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，空中有攔截導彈發射。（Reuters）

新加坡航空（Singapore Airlines）計劃取消截至周二的迪拜航班。法國航空（Air France）和國際航空集團（IAG）旗下的英國航空（British Airways）等航企都取消了周日和周一飛往多哈或杜拜的航班。