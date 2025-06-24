伊朗以色列戰爭｜以軍擊中伊最殘暴監獄　囚大量異見人士｜有片

英國媒體6月23日報道，美國日前發動午夜之錘（Midnight Hammer）軍事行動，空襲伊朗三處核設施後。以色列軍方同日針對伊朗多處地點發動導彈襲擊，其中一個目標是關押大量異見人士，素有伊朗最殘暴監獄之名的「埃溫監獄」（Evin prison）。有評論認為這次襲擊針對伊朗政權的象徵，明顯是為了讓獄中被拘留者有機會逃走，讓現時備受壓力的伊朗政府「雪上加霜」。



據路透社報道，以色列防長卡茲（Israel Katz）在社交平台發文證實，以軍23日「正對位於德黑蘭的（伊朗）政權目標，及政府鎮壓機構進行前所未有的攻擊」，其中包括囚禁政治犯及異議人士的埃溫監獄。

據《以色列時報》（Times of Israel）同日報道，埃溫監獄規模龐大，戒備森嚴，曾關押政治犯、記者、學者、人權運動者和外國人等。

伊朗司法部承認，以軍擊中位於德黑蘭的埃溫監獄，導致部分設施損毀。伊朗國營電視台則發布了埃溫監獄被襲時的保安監控畫面。

據報道，埃溫監獄因關押雙重國籍者和西方人士，以及長期向被囚人士施以酷刑和侵犯人權而惡名昭彰，伊朗政權常用這些囚人士當作和西方談判的籌碼。

報道指，埃溫監獄建於1972年，屬於親美巴列維王朝時代的產物，專門用來對付異己。在1979年發生伊斯蘭革命後，依然是政權囚禁異見人士的地方。

儘管以色列政府今次發動軍事行動，至今並未公開表示「政權更迭」是其戰爭目標，然而如今埃溫監獄遇襲，明顯並不是偶然。

以色列外長薩爾（Gideon Saar）在社交平台分享伊朗埃溫監獄被襲的片段：

《以色列時報》認為，這次襲擊顯然是為了讓獄中被拘留者有機會逃走。以色列外長薩爾更在社交平台分享襲擊監獄的影片，在貼文撰文「自由萬歲」，防長受訪時更表示，如果伊朗（現）政權垮台，「以色列不會流一滴眼淚」。

據報道，以軍23日襲擊的目標還包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的安全總部、巴勒斯坦廣場（Palestine Square），以及隸屬伊斯蘭革命衛隊強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）所在的建築物。