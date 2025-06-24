伊朗末代王儲欲取代哈梅內伊　擬特赦「內鬼」　不排除復辟君主制

伊朗發射導彈襲擊卡塔爾的美軍基地前夕，伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）周一（6月23日）接受美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）採訪時提出，願意主動擔任臨時領導人取代最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）統治，還承諾上台後將對那些在目前國家機器內部工作、叛逃並幫助推翻獨裁政權的人予以特赦，前提是他們現在開始反抗當局。他亦不排除成功後復辟君主制。



禮薩·巴列維在巴黎表示，在一定程度上需要採取軍事行動來瓦解德黑蘭政權的恐怖機器，但也需要採取切實措施，為反對派團體提供更好的網絡和通訊，以及支持大規模襲擊。

2025年6月23日，伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）在法國巴黎接受路透社採訪，談論伊朗局勢以及支持伊朗人民的必要性。（Reuters）

軍事行動包括襲擊主要政治人物和象徵性場所，例如關押許多反對派人物的德黑蘭埃文監獄（Elvin Prison）：「這項特定的目標表明，這場戰爭不是針對人民，而是針對政權。這加速了政權的垮台，但也為人民提供了這次真正的成功機會。」

他還表示，正在為異議人士和政府內部反對派搭建一個新的「安全平台」，以便他們協調推翻獨裁政權、建立自由民主社會的努力。

一旦獨裁政權被推翻，王儲承諾將公平對待被推翻者，前提是這些人現在就反抗。

圖為2023年，伊朗王儲巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）在布魯塞爾出席歐洲議會會議。（Getty）

他提出將大部分軍事、準軍事部隊和文職官僚機構納入未來政府，以避免2003年薩達姆（Saddam Hussein）政權垮台後伊拉克出現「去復興黨化」（debaathification）的災難：「為了確保臨時政府的過渡成功，我們希望所有能夠維持國家運作的工具都到位。」

他提議召開伊朗代表制憲會議，制定新憲法，並由全民公投批准。

當被問及是否希望恢復君主制時，他表示：「民主選項應該擺在桌面上，我不會成為決定者......所有意見都應該有機會表達自己的觀點，無論他們擁護共和制還是君主制、無論他們是中左翼還是右翼。」

圖為已故末代國王穆罕默德·巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）1967年的加冕禮。（Getty）

作為已故國王穆罕默德·巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的兒子，禮薩·巴勒維流亡美國，64歲的他已在境外生活了46年。如今以一名「世俗、民主的伊朗的倡導者」自居。

報道指，伊朗國王的統治包括令人恐懼的國家安全警察，因此伊朗反對派中不乏對禮薩·巴勒維的批評，他們不希望看到伊朗恢復君主制。