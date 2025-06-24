首發現偏離中心「巨型流浪黑洞」吞噬恆星　質量約為太陽100萬倍

撰文：TVBS新聞網
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天文學家已發現近百宗大質量黑洞吞噬恆星的案例，但這些案例幾乎都發生在大型星系密集的中心區域。

然而，近期加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的天文學家，發現首例大質量黑洞在遠離星系核心之處撕裂恆星的案例。

近期加州大學柏克萊分校的天文學家，發現首例大質量黑洞在遠離星系核心之處撕裂恆星的案例。（NASA, ESA, STScI, Ralf Crawford (STScI））

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根據科技新聞網站《SciTechDaily》報道，這次研究發表於《天文物理學期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。科學家指出，這個偏離中心的黑洞，質量約為太陽的100萬倍，隱藏在星系中心隆起部分的邊緣。

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黑洞本身不發光，科學家只能透過它們撕碎恆星或氣體雲時產生的光來找到它們。當恆星靠近大質量黑洞時，黑洞的重力將恆星拉伸成細長的流狀物，此過程被稱為「麵條化」（spaghettification）。這些恆星殘骸在黑洞周圍形成熾熱的「吸積盤」（accretion disk），釋放出極其明亮的光芒，此現象即被稱為「潮汐瓦解事件」（Tidal Disruption Event, TDE）。

加州大學柏克萊分校的博士後研究員、也是這項研究的主要作者姚雨含（Yuhan Yao）表示，人們通常預期大質量黑洞出現在星系中心，例如銀河系中心的人馬座A*（Sagittarius A*）。姚雨含說，但這次事件並不發生在中心：

它實際上離中心大約2600光年。這是第一個在光學波段發現的偏離核心的潮汐瓦解事件。

這起事件被命名為「AT2024tvd」，不但為首次以光學觀測證實的「偏離中心潮汐瓦解事件」（offset TDE），這也替未來科學家打開大門，闢了一條找尋「遊蕩黑洞」群體的道路。

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