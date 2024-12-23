前NASA華裔太空人：目睹2神秘金屬球飛機旁閃過　「驚都驚唔切」

前美國太空總署（NASA）美籍華裔太空人焦立中（Leroy Chiao）日前透露，今年8月他駕駛私人飛機飛越德州上空9000英尺高度時，親眼目睹2個直徑約3英尺（約90厘米）的金屬球體從他的飛機旁邊快速通過，一個在機身左側、另一個則飛在上方。



讓焦立中直言：

沒有被擊中真的是太幸運了！事情發生得太快，我甚至沒有機會感到害怕。

美籍華人焦立中（前排右一）是前美國太空總署（NASA）太空人（X@AstroDude）

據《每日郵報》報道，事發當時焦立中正從科羅拉多州飛往德州侯斯頓，他發現這2個神秘金屬球體，從飛機旁邊快速通過時，距離飛機只有大約20英尺（約6米），但並沒有出現在雷達上，因此空中交通管制中心也未提醒他。焦立中坦言：

我不知道那是甚麼。

他認為，美國政府對於近期頻傳的神秘無人機事件缺乏透明度，令人感到不安。

焦立中表示，近期美國各地陸續傳出無人機目擊事件，許多人提出外星人、外國間諜等猜測。但他認為這或許是美國機密技術測試：

我的第一個猜測是這可能是某種軍事計畫，某種無人機，是我們的軍隊所為。但如果不是這樣的話，那就變得可怕了！

他也指出，近期的目擊事件過於廣泛、有組織性，不太可能是惡作劇。

面對外界質疑，焦立中認為五角大廈和聯邦政府應該更加透明：

他們可以告訴我們他們所知道的，如果他們真的不知道，那就更令人不安了。

焦立中呼籲，政府若能適度公開資訊，將有助於平息民眾的疑慮與恐慌。

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