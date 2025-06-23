磁場超強「殭屍星」朝地球移動 NASA：若太接近「人體會分解」
撰文：中天新聞網
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美國太空總署（NASA）哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope，HST）近期協助天文學家發現一顆具有極端磁場的磁星（Magnetar）正朝地球所在區域移動。這顆編號為SGR 0501+4516的磁星，因其獨特的特性和行為模式，被科學界稱為「殭屍星」。
根據NASA的觀測資料顯示，這顆磁星是由恆星死亡後形成的超高密度天體，其核心主要由中子構成。NASA指出，該天體擁有宇宙中最強大的磁場之一，其磁場強度是地球磁場的數萬億倍。目前這顆磁星正以每小時約177,000公里的速度移動。
NASA表示，如果這顆磁星距離地球600英里以內，其強大的磁場不僅可能導致電子設備故障，更能將人體的原子結構瞬間分解成電漿體。雖然目前這顆磁星尚未對地球造成直接影響，但其驚人的破壞力引起科學界的高度關注。
傳統天文理論認為，磁星通常是由超新星爆炸後的殘骸形成。然而，這顆特殊的磁星卻展現出不符合一般理論的特性。科學家觀察到，其運動軌跡和速度與原本應屬的超新星遺跡不相符，顯示出異常的行為模式。研究人員推測，這顆磁星可能來自白矮星在特定條件下直接崩塌所形成。
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