伊朗導彈攻擊卡塔爾美軍基地　波斯灣多國一度關閉領空

伊朗周一（6月23日）晚對美國在卡塔爾的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）實施報復性打擊後，巴林、科威特、卡塔爾重新開放領空。



巴林通訊社報道，巴林民航部門23日晚宣布，巴林領空全面重新開放。巴林政府較早前宣布，鑑於地區局勢發展，為預防起見，暫時關閉巴林領空。

科威特民航總局23日晚亦在社交媒體發表聲明，稱在確保周邊空域穩定後，決定重新開放領空，科威特國際機場空中交通恢復正常。當地民航總局早前宣布，考慮到多個鄰國已採取預防性措施，出於對國家和人民安全的考量，決定臨時關閉領空。

2025年6月23日，卡塔爾首都多哈，伊朗武裝部隊聲稱對美軍烏代德基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，多哈有攔截導彈發射。（Reuters）

卡塔爾民航局則在周二（24日）凌晨宣佈，卡塔爾重新開放領空。在伊朗23日晚對美國位於卡塔爾的烏代德空軍基地發動導彈打擊前，多哈方面採取預防性措施，宣布暫時關閉領空。

卡塔爾內政部在一份聲明中說，伊朗襲擊烏代德空軍基地後，卡塔爾安全局勢穩定，「沒有理由感到擔憂」。

圖為2025年5月15日，特朗普到訪卡塔爾首都多哈西南部的阿勒烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。（Reuters）

烏代德空軍基地是美國在中東地區最大的軍事基地。

伊朗最高國家安全委員會秘書處23日發表聲明，表示為回應美國對伊朗核設施的侵略行徑，伊朗當天對烏代德空軍基地進行導彈打擊。《紐約時報》報道，美國國防部官員說，美國駐卡塔爾的防空系統攔截13枚伊朗導彈，另有一枚導彈落入境內，未造成任何傷害或破壞。一名美國官員說，駐伊拉克和敘利亞的美軍仍然保持戒備，以防伊朗支持的民兵組織發動襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

