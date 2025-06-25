德國預算案：擬5年內舉債逾8000億歐元　英國防支出將提至GDP 5%

路透社報道，德國內閣周二（6月24日）批准了2025年預算草案和2026年預算框架，包括在未來2年內加大投資以振興經濟、到2029年國防開支達到國民生產總值（GDP）的3.5%，5年內的總借款額將達到8470億歐元（約7.73萬億港元）。英國首相施紀賢 （Keir Starmer）周一亦承諾，英國國防支出2035年將達到GDP的5%。



德國：5年擬借債8470億歐元 國防支出將佔GDP 3.5%

2025年6月24日，德國柏林，德國總理默茨（Friedrich Merz）出席德國議會下院（聯邦議院）會議。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求歐洲加大自己的安全預算。北約（NATO）本週在荷蘭海牙展開峰會，成員國周日同意將國防開支提高到GDP的5%。

德國內閣通過的預算草案要求，為了刺激國內經濟，2025年將投資1157億歐元，2026年投資1236億歐元，遠高於2024年的745億歐元。

草案還包括中期財務預測，顯示到2029年，德國國防開支佔GDP的比例將從2024年的2.1%提高到3.5%，從950億歐元增加到1620億歐元。資金將來自一項近4000億歐元的借貸計劃。

根據計劃，德國將為5年的預算借款總計5000億歐元，基礎設施基金再借款2700億歐元；加上2022年俄烏開戰時設立的國防基金，五年內的總債務將增至8470億歐元。

英國：10年後國防支出將佔GDP 5%

2025年6月24日，荷蘭海牙，北約國家元首和政府首腦峰會期間，英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）和荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof，右）在卡茨胡斯宮（Catshuis）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

英國首相施紀賢周一表示，到2035年將實現國防支出佔GDP的5%的目標：「很明顯，我們生活在動盪的時代，可能比我們大多數人最近經歷的更加動盪。」

報道指，這將使英國預計每年增加300億英鎊（約3206億港元）開支，這將是冷戰以來的最高國防開支水平。

為滿足北約要求，唐寧街表示，英國將承諾將GDP的3.5%用於傳統國防，另外1.5%用於更廣泛的安全。且到2027年預計將整體國防開支增加到GDP的至少4.1％。