美國診所爆炸案｜疑犯拘留所失去意識不治　被指助主謀獲炸彈原料

美國加州棕櫚泉（Palm Springs）5月17日一間生育診所外發生爆炸案，造成1死4傷，25歲主謀在診所外的汽車內引爆炸彈當場身亡。一名32歲男疑犯Daniel Park被指幫助主謀獲得270磅的硝酸銨（ammonium nitrate）做炸彈原料，今月初於機場被捕，他周二（6月24日）在拘留中心被發現失去意識（unresponsive），送院後不治身亡。



路透社報道，美國聯邦監獄管理局指，Park在當日早上7時30分於洛杉磯的一個拘留中心被發現失去意識，有工作人員發現後當場對他採取急救措施，隨後送往醫院，但最終不治。

報道引述局方，指已將個案通報聯邦調查局與法警局（U.S. Marshals Service），並出具聲明回應疑犯死因，不過其中未具體說明是否確定死因或死亡方式。

英國媒體報道，美國加州棕櫚泉（Palm Springs）5月17日一架汽車發生爆炸，波及當地一間協助生育的診所，造成至少1死多人受傷。目前當地警方及消防人員已展開調查，棕櫚泉警方初步認為這是一宗「蓄意的暴力行為」（an intentional act of violence）。

爆炸案中的主謀Guy Edward Bartkus被指有「有虛無主義思想」，還被發現有自殺傾向，當局指發現他有追蹤Youtube平台上有發布自製炸彈影片的帳戶。