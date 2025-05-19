加州生育診所爆炸案死者證實為涉案疑犯　「反對未經同意出生」

美國加州棕櫚泉（Palm Springs）5月17日一間生育診所外發生爆炸案，造成1死4傷；爆炸中有多棟建築物受損，部分牆壁已完全被摧毀。聯邦調查局（FBI）公布初步調查結果，指25歲疑犯Guy Edward Bartkus在診所外的汽車內引爆炸彈，他當場身亡；有媒體披露，疑犯曾發布宣言，反對人類「未經自己同意下出生」。



綜合外媒報道，這家受襲的生育診所主治不孕不育，提供體外受孕技術。FBI通過調查疑犯的社交平台帳戶發現，他曾發布涉及反生育思想的貼文及錄音，據報他生前留言及錄音，認為父母未經嬰兒同意就不應該將對方誕下來。

FBI認為疑犯故意施襲，強調他在施襲前試圖在網上直播全過程，認為今次襲擊是「蓄意的恐怖主義行為」，當局還稱他「有虛無主義思想」。此外，他還有自殺傾向，當局指發現他有追蹤Youtube平台上有發布自製炸彈影片的帳戶。

圖為FBI在2025年5月17日的襲擊案發生後公布初步調查，發布的疑犯相片。（Reuters）

調查人員透露，疑犯身患抑鬱症，居住在距離生育診所有一小時車程的二十九棕櫚村（Twentynine Palms），當日駕駛載有爆炸物的轎車前往診所，警方在爆炸汽車旁邊發現一支AK－47步槍及彈藥。