美國眾議院壓倒性票數擱置特朗普彈劾決議
撰文：張涵語
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美國眾議院6月24日以344票對79票，否決一名民主黨議員提出的彈劾總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決議。該決議彈劾罪名為濫用職權，因特朗普上周六未經國會批准，授權美國對伊朗發動襲擊。眾議院此次並未直接就彈劾決議本身進行投票，而是就共和黨主導的一項擱置該決議的動議進行了投票。
綜合美媒報道，這項由德州眾議員格林（Alexander N. Green）一人提出的彈劾決議，並未得到民主黨的支持。包括前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在內的一些民主黨人都曾對彈劾呼聲潑冷水。
格林在投票前表示，「我這麼做是因為，任何個人都不應該擁有在未與國會協商的情況下，將3億多人捲入戰爭的權力。」
眾議員格林一直都公開反對特朗普，稱其部分行為正導緻美國滑向威權主義。在今年3月特朗普的國會演講時，格林就曾打斷特朗普演講，並用手杖指着演講台高喊：「你們無權削減聯邦醫療補助計劃。」後格林因多次打斷演說被眾議院警衛官請出國會。
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