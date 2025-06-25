美國據報周五表決「大而美」法案　或最快7.4前呈報特朗普簽署

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主推的「大而美」法案（One Big Beautiful Bill Act）上月尾在眾議院以一票之差通過，這項主要關乎美國提高債務上限、增加聯邦醫療補助限制、減免多種稅務的減稅法案會否在參議院通過，並呈報特朗普簽署備受關注。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）接受美國Axios新聞網訪問時指，預料國會本周五（6月27日）對法案表決，相信可在7月4日的期限前將表決後的草案呈報特朗普。 美國財長貝森特（Scott Bessent）也指可能在周五表決「大而美」法案，相信法案會獲得通過。



根據國會議程安排，若參議院27日對法案進行表決，預料在周末進行的議程中有機會出現激烈競爭，其中草案中州和地方稅抵扣上限以及醫療補助計劃提供者稅是否出現變更成為焦點。

圖恩指將着手解決這一問題，並盡力爭取進入最終投票階段。其實這法案並非獲得共和黨全面支持，其中參議院與眾議院的部份共和黨人對法案中部份條款感到擔憂，包括州和地方稅抵扣上限以及醫療補助計劃提供者稅。

圖恩還指，他已請求特朗普幫手以獲得部份參議員的支持，強調有信心看到法案通過。

2025年5月21日，美國華盛頓，圖為一份印有「大而美」法案字樣的國會議程圖片。（Reuters）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）被指因「大而美」法案與特朗普發生不快，二人本月初還因此在線上爆發爭吵，之後緩和，馬斯克還率先對特朗普釋放悔意。