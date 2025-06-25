伊以戰爭｜伊朗拘700名以色列間諜　處決3男涉偷運武器暗殺官員

伊朗與以色列暫時停火之際，伊朗媒體6月25日報道，伊朗政府在過去12日共拘捕700名為以色列擔任間諜的人士。伊朗政府同日宣布處決3名男子，他們被指為以色列偷運暗殺伊朗官員的武器入境。



據伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下的法斯通訊社（Fars News）報道，在以色列對伊朗發動襲擊的12天期間，伊朗情報和安全部隊逮捕超過700名為以色列從事間諜活動的人。

報道指這些被捕人士，透過操控微型無人機（micro aerial vehicles，MAV）和自殺式無人機、自製炸彈、拍攝敏感軍事地點並向以軍提供情報，進行破壞行動。知情人士透露，僅在伊朗首都德黑蘭就查獲超過1萬架無人機。

據隸屬伊朗司法部門的米贊通訊社（Mizan）報道，伊朗政府25日（周三）用絞刑處決3名男子，他們因充當以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）的間諜，並偷運用於暗殺伊朗官員的設備而被定罪。

報道指，被處決的三名男子分別是：阿里（Edris Aali）、舒賈伊（Azad Shojaei）和拉蘇爾（Rasoul Ahmad Rasoul）。他們在烏爾米耶監獄（Urmia Prison）被處決，官方指控他們「通過與敵對的外國政府合作，為猶太復國主義的利益，在世上散播腐敗和對真主的敵意。」

米贊通訊社指：「他們將暗殺武器藏在一批酒精中，最終導致一位知名人士被殺。」

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布以色列和伊朗停火後，民眾在伊朗首都德黑蘭（Tehran）參加集會，表達對伊朗武裝部隊的支持。（Reuters）

早前曾有報道指，這三名男子是「kolbar」（跨境搬運工），被控於2020年偷運武器，用於暗殺伊朗核計劃關鍵人物法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）。