伊以衝突威脅石油海上路線　悄然開通的中伊鐵路成破局關鍵？

自美國6月21日介入以色列與伊朗的衝突，對多處核設施發動打擊後暫且促成雙方停火，外界紛紛聚焦於作為石油貿易主要航道的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），擔憂衝突升溫將影響航道暢順，波及國際貿易及全球油價。但當外界都把注意力放在以伊衝突升溫之際，連接中國與伊朗兩國的中伊鐵路上月已悄悄開通，或許默默為伊朗地緣政治帶來破局。



中國與伊朗於2021年簽署的一項4,000億美元（約3.1萬億港元）經濟協議，中方當時承諾在未來25年內，在伊朗的銀行、電訊、港口、鐵路、醫療保健與資訊技術等領域，投資4000億美元，換取穩定、廉價的石油供應，而中伊鐵路便是戈協議的其中一項計劃。

首趟中國貨運列車，於上月25日到達了伊朗德黑蘭（Tehran）附近的Abadan內陸港，標誌着鐵路正式開通。鐵路全長1,600公里，經過吉爾吉斯、塔吉克等中亞國家。鐵路到達伊朗境內後，會分成兩個方向，一面南去波斯灣，另一路則面向土耳其，然後再向歐洲延伸，成為連接歐亞大陸一個非常重要的通道。

關鍵是，這一鐵路似乎為伊朗與中國提供了減少依賴海上貿易航線的機會。

圖為中伊鐵路南向波斯灣的路線圖。（PressTV截圖）

海上航線尤其脆弱

首先，在新一輪衝突爆發前，伊朗已面臨美國等西方國家的經濟制裁。美國過去一直有系統性地針對限制中伊貿易，包括對涉及運輸伊朗石油的中國企業及油輪實施制裁，而美國則憑着其強大的海軍執行對伊朗的制裁。

全球超過30%的海上石油貿易途經南海，其中超過90%的貿易須要經過馬六甲海峽，而美國透過艦隊對相關海域保持戰略控制，不但能在海上攔截涉及伊朗貿易的船隻，甚至能在潛在的衝突中隨意封鎖相關海域。

其次，隨着中東局勢愈來愈不穩，紅海等航運路線淪為不同勢力之間的交戰區，中伊雙方乃至歐洲各國都急需要另闢一條穩定的貿易路線。

2025年6月18日，土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）製作題為「霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz」的資訊圖，圖表顯示通過阿拉伯海和印度洋，將中東的石油和液化天然氣運送到全球多個市場。（Getty）

中伊鐵路替代海路貿易？

據伊朗官媒Press TV報道，中伊鐵路將兩國之間的貨物的運輸時間從海運的30天縮短至15天，大大減低了貿易成本，並為中伊兩國帶來巨大的潛在戰略優勢。

石油貿易對伊朗而言是其國家經濟的重要基礎，而中國而言則是重要的廉價能源供應。據船舶追蹤公司Vortexa的數據，中國從伊朗購買的石油比其他國家都多，中方5月每天從伊朗進口超過180萬桶石油。

倘兩國間的石油貿易能漸漸從較脆弱的海路轉移至穩定的陸路，一方面伊朗能更有效地規避美國的石油制裁，獲取穩定的國家收入。另一方面，中國也可透過建立穩定的陸路貿易，以應對潛在衝突對海路貿易的影響，確保能源安全。

2025年5月25日，中伊鐵路的首趟中國貨運列車，於當日到達了伊朗德黑蘭（Tehran）附近的Aprin內陸港，標誌着鐵路正式開通。（PressTV截圖）

儘管目前以色列與伊朗之間的停火協議已生效，但中東地區的緊張局勢短期內都難以消減，持續發展鐵路對中伊兩國的非常重要。

據伊朗伊斯蘭共和國海關總署（IRICA）負責人，中國於2024年度是伊朗非石油產品的最大進口國，伊朗則是中國第二大非石油產品出口國。如果中伊鐵路持續發展，將陸路變成為兩國之間的主要貿易路線。屆時，這一鐵路大有可能成為伊朗重塑地區局勢、突破戰略困境的關鍵工具。