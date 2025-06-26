西班牙拒增國防開支至GDP 5% 特朗普威脅將為貿易協議付兩倍代價
撰文：莊勁菲
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路透社報道，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）周三（6月25日）在北約峰會後表示，西班牙目前佔國內生產總值（GDP）2%的國防開支「足夠、現實，且與福利國家相兼容」，拒絕北約規定的提高到佔GDP 5%的目標。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）隨後批評西班牙的決定「很糟糕」，並威脅稱美國將要求西班牙為貿易協議支付兩倍的代價。
桑切斯表示，西班牙將達到北約成員國在海牙峰會上商定的新的軍事能力目標，但認為西班牙目前佔GDP 2%的國防開支「足夠、現實，且與福利國家相兼容」，還續指，西班牙國防部和武裝部隊估計，實現該能力目標需要支出GDP的2.1%。
北約成員國周三較早時間同意特朗普的要求，聲明稱將在10年內把國防開支提高到GDP的5%。桑切斯所領導的左翼少數黨聯合政府正面臨貪腐調查，反對派因此要求他辭職，不過桑切斯今次重申執政意願，強調會在2027年的任期結束後，競選連任。
▼特朗普：西班牙將為貿易協議支付兩倍的代價
特朗普隨後批評：「西班牙的決定很糟糕，他們是唯一一個想要保持（國防開支佔GDP）2%的國家。」
他還指：「我們正在與西班牙就一項貿易協議進行協商，我們將讓他們為此支付兩倍的代價。」
路透社指出，作為歐盟成員國，西班牙並未直接與美國進行貿易談判。歐盟委員會負責代表27個成員國與美國進行談判。除非特朗普將有關該議題的條款納入更廣泛的歐盟協定中，否則他可能很難兌現透過貿易協定懲罰西班牙的威脅。
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