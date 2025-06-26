耿爽：美國濫用《聯合國海洋法公約》　是國際海洋秩序的破壞者

新華社報道，中國常駐聯合國副代表耿爽6月25日在《聯合國海洋法公約》（以下簡稱《公約》）第35次締約國會議上發言，他指出美國是濫用《公約》規則的投機者、國際海洋秩序的破壞者。



耿爽說，就在國際社會共同踐行多邊主義、推動加強全球海洋治理之時，個別國家卻逆潮流而動，大搞單邊霸權，頑固地站在海洋國際合作的對立面，站在公平正義的對立面。這個國家就是美國。

一、美國是濫用《公約》規則的投機者。美國至今不加入《公約》，卻總是言必稱《公約》，不停地對他國履約情況指手畫腳，並且依據《公約》主張專屬經濟區和200海里外大陸架。一言以蔽之，美國只想佔便宜，不想做貢獻，只想享受《公約》帶來的制度紅利，不願承擔《公約》帶來的責任義務。

二、美國是國際海洋秩序的破壞者。根據《公約》，國際海底及其資源是人類共同繼承財產，但美國卻無視國際社會在國際海底管理局框架下的集體努力，悍然決定進行單邊開發。根據《公約》，鋪設海底電纜是公海六大自由之一，但美國卻將海纜問題泛政治化，發起排他性的海纜聯合聲明，試圖打造以自己為中心的小圈子。美國還威脅恐嚇巴拿馬運河、蘇伊士運河的正常運營，意圖控制關鍵國際航道。

三、美國是全球海洋治理的缺位者。美國公然反對聯合國2030年可持續發展議程，反對關於保護和可持續利用海洋的可持續發展目標。美國消極對待聯合國海洋大會政治宣言磋商，壓根沒有派官方代表團參加尼斯海洋大會。美國簽署了《海洋生物多樣性協定》，卻拒不參加籌備委員會的工作，對該協定事實上採取了消極倒退立場。

四、美國是南海和平穩定的攪局者。美國與南海相隔萬里，卻片面解讀《公約》，打着「航行自由」的旗號頻繁派遣艦隊到南海耀武揚威，侵犯他國主權安全。美國不顧在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢總體保持穩定的事實，到處搬弄是非，挑撥離間，嚴重損害地區國家之間的互信，干擾地區國家將南海建設為和平之海、友誼之海、合作之海的努力。

耿爽說，凡此種種，美國對《公約》的實用主義態度、在海洋事務上的唯我獨尊表現，世人看得清清楚楚。中方敦促美方對此認真反思、切實改正，為加強全球海洋治理髮揮建設性作用。

圖為2025年5月27日，一艘菲律賓海岸警衛隊船隻正與一艘抗議中國海上活動的民間船隻並排航行。（Getty）

耿爽說，作為《公約》締約國，中國一貫恪守《公約》精神，履行《公約》義務，堅定維護《公約》的完整性、有效性和權威性。中方反對違反《公約》，反對選擇性適用《公約》，反對濫用《公約》爭端解決程序。

耿爽敦促各國踐行多邊主義，落實可持續發展目標，維護包括《公約》在內的國際法，同舟共濟、砥礪前行，共同推動構建海洋命運共同體。