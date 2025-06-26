耿爽：美國濫用《聯合國海洋法公約》 是國際海洋秩序的破壞者
新華社報道，中國常駐聯合國副代表耿爽6月25日在《聯合國海洋法公約》（以下簡稱《公約》）第35次締約國會議上發言，他指出美國是濫用《公約》規則的投機者、國際海洋秩序的破壞者。
耿爽說，就在國際社會共同踐行多邊主義、推動加強全球海洋治理之時，個別國家卻逆潮流而動，大搞單邊霸權，頑固地站在海洋國際合作的對立面，站在公平正義的對立面。這個國家就是美國。
一、美國是濫用《公約》規則的投機者。美國至今不加入《公約》，卻總是言必稱《公約》，不停地對他國履約情況指手畫腳，並且依據《公約》主張專屬經濟區和200海里外大陸架。一言以蔽之，美國只想佔便宜，不想做貢獻，只想享受《公約》帶來的制度紅利，不願承擔《公約》帶來的責任義務。
二、美國是國際海洋秩序的破壞者。根據《公約》，國際海底及其資源是人類共同繼承財產，但美國卻無視國際社會在國際海底管理局框架下的集體努力，悍然決定進行單邊開發。根據《公約》，鋪設海底電纜是公海六大自由之一，但美國卻將海纜問題泛政治化，發起排他性的海纜聯合聲明，試圖打造以自己為中心的小圈子。美國還威脅恐嚇巴拿馬運河、蘇伊士運河的正常運營，意圖控制關鍵國際航道。
三、美國是全球海洋治理的缺位者。美國公然反對聯合國2030年可持續發展議程，反對關於保護和可持續利用海洋的可持續發展目標。美國消極對待聯合國海洋大會政治宣言磋商，壓根沒有派官方代表團參加尼斯海洋大會。美國簽署了《海洋生物多樣性協定》，卻拒不參加籌備委員會的工作，對該協定事實上採取了消極倒退立場。
四、美國是南海和平穩定的攪局者。美國與南海相隔萬里，卻片面解讀《公約》，打着「航行自由」的旗號頻繁派遣艦隊到南海耀武揚威，侵犯他國主權安全。美國不顧在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢總體保持穩定的事實，到處搬弄是非，挑撥離間，嚴重損害地區國家之間的互信，干擾地區國家將南海建設為和平之海、友誼之海、合作之海的努力。
耿爽說，凡此種種，美國對《公約》的實用主義態度、在海洋事務上的唯我獨尊表現，世人看得清清楚楚。中方敦促美方對此認真反思、切實改正，為加強全球海洋治理髮揮建設性作用。
耿爽說，作為《公約》締約國，中國一貫恪守《公約》精神，履行《公約》義務，堅定維護《公約》的完整性、有效性和權威性。中方反對違反《公約》，反對選擇性適用《公約》，反對濫用《公約》爭端解決程序。
耿爽敦促各國踐行多邊主義，落實可持續發展目標，維護包括《公約》在內的國際法，同舟共濟、砥礪前行，共同推動構建海洋命運共同體。