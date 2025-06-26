美國國會有跨黨派議員提出法案　禁止聯邦政府使用DeepSeek

美國民主共和兩黨有國會議員在6月25日以維護國家安全為由，提出禁止對抗性人工智能法案，禁止美國聯邦行政機構使用中國開發的人工智能模型，包括DeepSeek深度求索。兩黨議員承諾，將確保美國在全球人工智慧競爭中戰勝中國。



美國眾議院「中國特設委」主席、共和黨眾議員莫倫納（John Moolenaar）表示：「我們正處於一場新的冷戰中，人工智慧是核心的戰略技術，未來的力量平衡很可能取決於誰在人工智慧領域處於領先地位。」他強調，美國必須劃定一條強硬界線，即敵對的人工智慧系統不應該在美國政府內部運行。

伊利諾伊州民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）則表示，由外國對手控制的人工智慧「對我們的國家安全、數據和政府運作構成直接威脅」。

美國民主共和兩黨有國會議員在6月25日以維護國家安全為由，提出禁止對抗性人工智能法案，禁止美國聯邦行政機構使用中國開發的人工智能模型，包括DeepSeek深度求索。(Reuters)

相關法案仍然有待參眾兩院通過。內容僅禁止美國聯邦政府人員使用深度求索，不包括用於研究及反恐領域。

目前，美國一些聯邦機構和美國多個州已經禁止在政府設備上使用DeepSeek，但最新提出的法案將試圖禁止所有由外國對手控制的人工智慧系統在聯邦政府使用。目前使用範圍尚不清楚，該法案將指示聯邦採購安全委員會首先識別有問題的人工智慧系統。