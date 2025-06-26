美國多地極端高溫　紐約體感43.3度　民主黨參院領袖舒默脫水送院

美國近日多地遭遇熱浪來襲，極端高溫襲捲東北部，其中紐約、波士頓等地氣溫升至攝氏38度以上（華氏100度），紐約大都會區的體感溫度更一度高達43.3度，有報道指美國全國近1.6億人正處於高溫警報中。民主黨參議員領袖舒默（Chuck Schumer）6月25日（周三）更因脫水被緊急送院，據報當時華盛頓的氣溫超過攝氏38度。



據法新社6月24日報道，紐約市摩天大樓外豔陽高照，平日人頭湧湧的時代廣場（Times Square）在正午時分人煙稀少。紐約市當日的氣溫高達攝氏37度，創下2012年以來新高。

據美國家氣象局（National Weather Service）發布的數據，新澤西州紐瓦克（Newark）當日午後溫度高達39.4度，費城（Philadelphia）也升至38度。

紐約市有不少民眾選擇去到水池戲水，嘗試為身體降溫。

隨着溫度急升，大量民眾選擇開冷氣消暑，令紐約市的電網承受重大壓力，布朗士區（Bronx）一度跳閘停電，導致3.4萬戶民眾無電可用，當地的電力公司呼籲居民節約用電。

國家氣象局同時發布警告，東岸城市的溫度或高達攝氏36到39.4度，而紐約大都會區的體感溫度更高達43.3度。

2025年6月25日，土耳其安納杜魯通訊社 (Anadolu Agency）製作的「美國遭遇極端熱浪」的資訊圖表。一股罕見且危險的熱浪正席捲美國，隨着氣溫攀升至破紀錄水平，1.6 億美國民眾正處於高溫警報之下。（Getty0

國家氣象局在預警中表示，「極端危險的熱浪持續侵襲美國中西部和東部，波及全美近半人口，約1.6億人」，而由於空氣質素欠佳，呼籲民眾儘量減少戶外活動。

2025年6月24日，美國華盛頓，民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在國會山每週政策午餐會後的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

據哥倫比亞廣播公司（CBS）25日報道，74歲的民主黨參議院領袖舒默，當日早上在參議院健身房運動時感到頭暈；據其辦公室指，出於「謹慎的考慮」將他送院治療。

舒默辦公室發言人其後表示，舒默在完成治療後已返回國會繼續工作。

發言人又指，舒默想提醒民眾多飲水，避免中暑。