伊朗總統：支持建中東無核武區　重申恢復美伊核談判重要性

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）6月25日與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）進行通話時指，支持在中東建立無大規模殺傷性武器區（a zone free of weapons of mass destruction），並重申重啟美伊核計劃談判的重要性。



埃及總統府聲明稱，塞西總統對伊以停火協議表示歡迎，強調在地區局勢升級背景下，鞏固和遵守該協議的重要性。但指埃及反對伊朗近期對卡塔爾美軍基地發動的襲擊，同時譴責任何侵犯國家主權的行為，尤其是針對對阿拉伯和伊斯蘭國家主權的侵犯。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）（Reuters）

兩國總統皆同意，華盛頓和德黑蘭恢復核計劃談判的重要性，以及解決核不擴散相關問題的必要性，並主張在中東建立無大規模殺傷性武器區。

圖為2024年9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席記者會。（WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour via REUTERS）

聲明又指，伊朗總統佩澤希齊揚向塞西表示感謝，並讚賞埃及為恢復區域穩定所採取的明智且支持立場，以及為防止各方流血衝突所作的努力。