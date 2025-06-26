特朗普：攻襲伊朗核設施如二戰向日本投原子彈 為促成戰爭結束
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月25日在荷蘭舉行的北約峰會上，將空襲伊朗核設施與美國二戰時向日本投下原子彈相提並論，認為如果沒有美國的打擊，以伊兩國現在仍會處於交戰。
綜合外媒報道，特朗普在峰會上表示，對伊朗核打擊與向日本投原子彈「本質上相同」，都是最終令戰爭結束。
「我不想舉廣島的例子，也不想舉長崎的例子，但對日本打擊結束了（二戰）那場戰爭，對伊朗打擊結束了（以伊）這場戰爭。」特朗普還堅稱，是美方對伊朗的空襲才促成以伊停火。
特朗普認為襲擊使伊朗核計劃延後數十年，並駁斥美國國防情報局（DIA）的評估「非常不確定」，該評估認為打擊僅使伊朗核計劃推遲了幾個月。
在美國，當地仍有一些觀點認為投下原子彈促使二戰結束而將其正當化。此次以投原子彈為例作軍事行動辯護，或將引發爭議。
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