歐洲多國徵收巨額「棄籍稅」　阻止富豪外逃避稅

好些英國富豪近期離境，前往摩納哥、瑞士和迪拜等避稅天堂。但許多懷着類似夢想的歐洲富豪卻發現，他們離開並非易事。



歐洲大陸的高稅率國家正試圖通過對離境富人徵收資產價值稅來減緩他們離境。這項名為「棄籍稅」（exit tax）的稅制旨在讓他們三思或在離開時繳納應付的份額。

近幾個月來，德國、挪威和比利時擴大或考慮擴大「棄籍稅」的徵收範圍。10月，荷蘭議會要求政府研究通過此類徵稅打擊避稅。英國工黨政府也面臨着徵收類似稅款的呼聲。

「棄籍稅」或「退籍稅」是指對移居別國、放棄稅務居民身份或國籍者徵收的一種稅收，旨在從個人資產積累的資本收益或利潤中抽取一定比例，其理由是這些收益或利潤是個人對使用國家資源的公平補償。但它也引發了爭議，因為它迫使投資者為尚未出售的資產繳納可能高達數百萬甚至數十億美元的稅款。

在波蘭的國際稅務和移民公司萊斯佩蘭斯（Lesperance & Associates）的創始人萊斯佩蘭斯（David Lesperance）說：「擁有非流動性資產和抵押貸款的客戶不願觸發（這些稅），因為他們根本無力支付。」

法國通過遺產稅和高額所得稅來徵收財富稅，並對失去稅務居民身份且持有價值80萬歐元（約734萬港元）以上股票的離開者徵稅30%。（Getty）

過去一年，由於公共赤字壓力以及經濟增長放緩，一些歐洲國家尋求通過這些稅種增加收入。這使得一些富人放棄離開或者被迫返回。

德國律師事務所羅斯（Rose & Partner）的托比亞斯·斯托爾（Tobias Stöhr）說，客戶通常會試圖保留當地稅務居民的身份，避免繳付稅款。他舉例說，一名帶着女兒移居美國的企業家後來搬回德國，讓女兒留在美國讀完高中。

法國通過遺產稅和高額所得稅來徵收財富稅，並對失去稅務居民身份且持有價值80萬歐元（約734萬港元）以上股票的離開者徵稅30%。

稅制變化使瑞士、意大利、摩納哥和阿聯酋等國吸引越來越多的移民。然而，即使是這些國家也在考慮對最富有的人徵收更高的稅。萊斯佩蘭斯說：「客戶們正在考慮哪個司法管轄區能夠滿足他們家庭的所有需求。」

國際諮詢公司畢馬威（KPMG）的瑞士稅務顧問宗德（Philipp Zünd）留意到，近年來，一波富裕的挪威人遷往瑞士，同期西班牙客戶因瑞士徵收臨時財富稅而尋求退出。近期，由於遺產稅調高，越來越多的英國人湧入瑞士。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

