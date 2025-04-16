特朗普貿易戰｜中國針筒關稅逾245%　鋰電池173%　一類商品0關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向全球各國發動貿易戰，其中對中國出口的貨品更是徵收高達145%的關稅。有美國媒體梳理針對中國貨品的關稅稅率，其中中國製造的針筒和針頭稅率高達245%，鋰電池173%，羊毛衫168.5%，玩具145%，汽車門鉸鏈67%，智能手機和電腦20%，而兒童書則屬於少數獲得全額豁免的貨品，關稅稅率為0%。



《紐約時報》4月12日報道，美國政府現時對中國商品徵收的關稅主要有四大類。

基本關稅（Base Rate）稅率平均為3.4%。

對來自全球的進口產品徵收的基礎關稅，稅率較低，平均為3.4%。

2025年前實施的關稅（Pre-2025 tariffs）7.5%至100%

在特朗普首屆政府期間頒布的關稅，拜登（Joe Biden）接任總統後調高了這些關稅，以保護美國產業；關稅稅率從7.5%至100%

5月14日，拜登向包括電動車、太陽能板、鋰電池等一系列中國商品加徵關稅。（Reuters）

鋼鐵、鋁和汽車關稅25%

特朗普上任後，向全球範圍內進口的鋼鐵和部份含有鋼的產品，鋁和部份含鋁的產品，汽車和汽車零件劃一徵收25%的關稅

芬太尼與「對等關稅」分別為20%和125%

特朗普今年1月20日上任後，指責中國沒有阻止芬太尼大量流入美國，向中國貨品徵收20%的關稅。

特朗普其後向中國貨品開徵「對等關稅」及一系列相關的報復性關稅，稅率為125%。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

美國向中國製貨品現時徵收關稅稅率：

針筒與針頭關稅245%（100+20+125）

針筒與針頭的關稅稅率是眾多商品重最高。特朗普首個總統任期就瞄準它們，拜登上台後延續特朗普的路線，向它們開徵100%的關稅，以保護美國工廠並展現對華強硬立場。

特朗普今年上台後，對針筒與針頭加徵芬太尼關稅（20%）和「對等關稅」（125%），導致現時該類商品關稅高達245%。

鋰電池173%（3.4+25+20+125）

鋰硫電池的電池性能高傳統鋰電池4倍。（路透社／資料圖片）

美國現時對全球所有鋰電池徵收3.4%的基礎關稅。根據301條款，美國對中國出口的電動車電池徵收25%，再加上今年頒布的芬太尼關稅（20%）和「對等關稅」（125%），讓鋰電池的關稅高達173.4%。

玩具145%（20+125）

美國進口的玩具中有超過四分之三來自中國，中國是美國最大的玩具輸出國。此前，三輪車、絨毛玩具、玩偶、拼圖等物品可以免稅入境。現在，所有這些商品都要繳交145%（芬太尼20%+對等關稅125%）的進口稅。預計這些商品的零售價格將大幅上漲。

兒童書籍0%

有中學圖書館主任參考教育局指定書目訂書，惟書本送到學校才發現，其中一本主題為用餐禮儀的書籍，是兒童書。（網上圖片）

少數能夠「逃過一劫」的是兒童書籍。美國每年進口近6億美元（約46.55億港元）的兒童書籍中，93%來自中國。兒童書籍一般可免稅進入美國。

「資訊材料」（Informational materials）是現時中國極少數免徵新關稅的商品類別之一。