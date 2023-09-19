朝鮮時尚達人是她們？金與正疑用DIOR袋　崔善姬包包一袋難求？

朝鮮領袖金正恩9月11日至17日訪問俄羅斯。美媒18日稱，在朝鮮代表團成員中，有女子疑似使用名牌手袋。金正恩的妹妹金與正看似拿着Christian Dior手袋，而在朝鮮外務相崔善姬則手上的，則是似是Gucci已停產的經典手袋。



朝鮮新聞網（NK News）18日稱從朝中社15日發布的照片看來，金與正疑似手持名牌手袋。

韓國《朝鮮月刊》16日稱，她手持的手袋設計有DIOR經藤格紋縫糿圖案，並掛上類似DIOR黑色金屬掛飾，疑似是「大碼LADY DIOR手袋–黑色超啞光Cannage藤格紋圖案小牛皮」。這款手袋在DIOR韓國網站售價為960萬韓圜，香港則售5.7萬港元。

NK News網站資料顯示，它是專注於處理朝鮮的，獨立、私營的專業訊息來源。網站稱它旨在將匯聚官方新聞、觀點和分析、研究工具、數據和專家。它成立於2010年4月，在美國、歐洲和韓國都有員工。

▼金與正手持

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報道指，朝中社16日發布的照片顯示，崔善姬參觀俄羅斯加加林飛機製造廠（Yuri Gagarin Aviation Plant，暫譯）時，疑似拿着稀有的Gucci Zumi。報道稱，這款手袋現已停產，目前在冰島二手拍賣網上的售價為1萬美元（約7.8萬港元）。

▼崔善姬手持稀有Gucci Zumi

韓國《中央日報》和《朝鮮日報》3月23日稱，金正恩的女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）3月16日身穿Dior外套觀看軍方發射導彈，外套的市價最少為1900美元（約1.48萬港元）。

▼金朱愛身穿Dior外套的照片

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聯合國安理會2006年10月14日一致通過關於朝鮮核試問題的第1718號決議，對譴責朝鮮核試。決定議禁止對朝輸出奢侈品。理論上她們手上的手袋，都是不能進口朝鮮的。