朝鮮時尚達人是她們？金與正疑用DIOR袋　崔善姬包包一袋難求？

撰文：房伊媚 許懿安
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朝鮮領袖金正恩9月11日至17日訪問俄羅斯。美媒18日稱，在朝鮮代表團成員中，有女子疑似使用名牌手袋。金正恩的妹妹金與正看似拿着Christian Dior手袋，而在朝鮮外務相崔善姬則手上的，則是似是Gucci已停產的經典手袋。

朝鮮新聞網（NK News）18日稱從朝中社15日發布的照片看來，金與正疑似手持名牌手袋。

韓國《朝鮮月刊》16日稱，她手持的手袋設計有DIOR經藤格紋縫糿圖案，並掛上類似DIOR黑色金屬掛飾，疑似是「大碼LADY DIOR手袋–黑色超啞光Cannage藤格紋圖案小牛皮」。這款手袋在DIOR韓國網站售價為960萬韓圜，香港則售5.7萬港元。

NK News網站資料顯示，它是專注於處理朝鮮的，獨立、私營的專業訊息來源。網站稱它旨在將匯聚官方新聞、觀點和分析、研究工具、數據和專家。它成立於2010年4月，在美國、歐洲和韓國都有員工。

▼金與正手持

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報道指，朝中社16日發布的照片顯示，崔善姬參觀俄羅斯加加林飛機製造廠（Yuri Gagarin Aviation Plant，暫譯）時，疑似拿着稀有的Gucci Zumi。報道稱，這款手袋現已停產，目前在冰島二手拍賣網上的售價為1萬美元（約7.8萬港元）。

▼崔善姬手持稀有Gucci Zumi

韓國《中央日報》和《朝鮮日報》3月23日稱，金正恩的女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）3月16日身穿Dior外套觀看軍方發射導彈，外套的市價最少為1900美元（約1.48萬港元）。

▼金朱愛身穿Dior外套的照片

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聯合國安理會2006年10月14日一致通過關於朝鮮核試問題的第1718號決議，對譴責朝鮮核試。決定議禁止對朝輸出奢侈品。理論上她們手上的手袋，都是不能進口朝鮮的。

杭州亞運︱朝鮮或派高級代表團赴華　或包括金與正朝媒：金與正警告稱核戰爭爆發已不再是假設金與正稱朝鮮射洲際導彈是正當防衛　美國惹朝代價沉重朝鮮發射衛星失敗　金與正矢言再接再厲　加強偵察能力
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