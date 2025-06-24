交易詭才Trump｜特朗普二十四時辰　一舉囊括諾貝爾與奧斯卡獎

中東，似乎迎來一個全新早晨。

特朗普（Donald Trump）在故弄玄虛，一驚一乍之間攪動一池春水，全世界人民的心情在隨着他的指揮棒上下翻滾跳動十二天後，特朗普突然宣佈：世界和平了！

有社交媒體網友開始編寫一部宏大的劇本——《特朗普二十四時辰》。這部電影講述的是發生在6月21日到23日的48小時內，特朗普讓全球政治、軍事和資本市場目不暇接，真真假假、虛虛實實、指東打西……，從戰爭到和平的偉大轉折。

故事從特朗普宣佈在兩周內思考打不打伊朗開始，到突然命令美軍B-2遠程奔襲炸掉伊朗核設施，同時警告伊朗政府不許報復，到暗示政權更迭施加壓力；然後突然轉折到聯合伊朗和卡塔爾一起互相配合演出「復仇」大戲，到感謝伊朗報復前通知美國，再到突然宣佈以伊停火……

資本市場也在陰鬱中突然晴空萬里，美國股市大漲，國際油價破天荒的在第三次世界大戰火燒到眉毛時反向大跌9%……

這一切，都是特朗普一人導演、主演。

全世界圍繞特朗普的這二十四時辰（48小時），時驚時乍，或喜或悲，懸念拉滿，高潮迭起，而結局更是出乎所有人的意料……

這已經不是給特朗普諾貝爾和平獎的問題了，而應該把今年奧斯卡主要獎項頒給特朗普和他的團隊。

美國副總統萬斯（J.D. Vance）感慨道，「明天的確又是嶄新的一天——十二日戰爭結束了，伊朗核項目終結了。我的確相信中東和平迎來了一個重大開端。」

特朗普主導的這部大戲或許只是第一部，但他讓猶太集團主導的「深層資本」滿意了，讓以色列脱離了危險的戰爭，世界又回到了「和平時代」。

伊朗在停火協議生效前向以色列發動多輪導彈攻勢，南部城市貝爾謝巴（Beersheba）有建築物嚴重受損。（Reuters）

滿意的還有美國的主戰派和主和派，因為美國打掉了伊朗的核設施，剛打完馬上就和平了；內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也滿意了，因為把伊朗成建制的指揮系統和核科學家消滅了，美國又幫助炸掉了核設施，可以實施下一部更為宏大的建國藍圖了。

當然，伊朗的宗教領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）或許也「滿意」了，雖然看似沒有了核設施，但自己的權力還在，伊朗神權統治的根基還在。

還有烏克蘭的澤連斯基（Volodymyr Zelensky），他又可以成為世界的焦點了，中東一開戰，都沒多少人關注這位演員出身的總統了。

但是有一些人很不滿意——就是特朗普的黑粉們。心機是這樣的：他們恨特朗普，但又想利用他幹掉伊朗政權引發聯動效應，然後幫助烏克蘭打敗俄羅斯，再然後對付中國⋯⋯大家都懂的，西方的左派們需要一步步毀掉特朗普。

透過這個劇本，特朗普也在向全世界宣誓，我發動的關稅戰，各國要小心了，因為美國的「武器」很多，它們都在我聰慧的頭腦裏，你們必須順從「美國優先」。