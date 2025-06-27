美國傳放鬆制裁伊朗以重啟談判　或助取300億美元建設民用核計劃

美媒周四（6月26日）引述四位消息人士透露，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已經討論可能放鬆對伊朗的制裁、幫助伊朗獲得高達300億美元（約2355億港元）用以建設民用核計劃等，以作為促使德黑蘭重返核談判的一部分努力。其中一位消息人士堅稱，這筆資金不會直接來自美國，而是傾向於讓阿拉伯國家盟友埋單。



消息人士稱，即使過去兩週伊朗和以色列互相進行襲擊，美國和中東的關鍵人物仍與伊朗進行了幕後談判。據悉，在停火協議達成後，這些談判本週仍在繼續。

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布以色列和伊朗停火後，民眾在伊朗首都德黑蘭（Tehran）參加集會，表達對伊朗武裝部隊的支持。（Reuters）

華府官員指，已經提出了幾項提案，惟有一項始終不容談判：把伊朗鈾濃縮量維持在零。報道指美國計劃推出多項激勵措施，以說服伊朗做到這一點。

其中包括一項預計200億至300億美元的資金，將用於投資伊朗民用核能源。但一名官員堅稱，該資金不會直接來自美國，而是傾向於讓美國的阿拉伯盟友埋單。

美媒獲得的一份草案顯示，其他激勵措施還包括可能取消對伊朗的部分制裁，並允許其動用目前存在外國銀行賬戶中的60億美元。這些資金已被禁止自由使用。

衛星圖像則顯示，美國空襲兩天前，福爾多核設施附近有一支大型車隊。這可能表明濃縮鈾正被運出福爾多核設施。

據稱美國還在考慮上週提出的另一個計劃，即由美國支持的波斯灣盟友出資，將伊朗福爾多（Fordo）核設施更改為非濃縮鈾項目，惟不清楚伊朗是否將能夠自行使用該設施。