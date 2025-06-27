哈梅內伊稱伊朗襲擊美軍基地狠摑美國一巴　白宮：他只為保住面子

伊朗與以色列達成停火協議後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）首次發表電視講話指出，伊朗襲擊及破壞美軍駐卡塔爾烏代德（Al Udeid）基地，狠狠地摑了美國一巴掌。美國白宮6月26日回應指，哈梅內伊的講話只為了保住面子。



美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）周四表示：「我們看到了哈梅內伊講話片段，當你有一個極權制度時，你必須保住面子。任何有常識且開明的人都知道上周六精準打擊行動的真相，就是取得極大成功。」她補充沒有跡象顯示，伊朗有從遭到美國空襲的三個核設施移走任何濃縮鈾。

哈梅內伊在同日較早時國營電視台播出的預錄講話中表示，美國攻擊伊朗核設施並無取得任何成果，形容是「白費氣力」。伊朗有能力打擊美國在區內的重要目標，並可在必要時採取行動，這並非小事，而是重大事件，強調任何針對伊朗的襲擊都必將付出沉重代價。

哈梅內伊2025年6月26日發表停火後的首次電視講話（影片截圖）

對於美方直接介入伊朗與以色列的戰爭，哈梅內伊認為，這是因為美方認為如果不出手，以色列將會被徹底摧毀。他祝賀伊朗戰勝美以兩國，並對在這場衝突中喪生的伊朗軍事指揮官及科學家表示哀悼與敬意。