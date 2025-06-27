日本揭發中小學教師變態群組　 涉網上分享女生不雅照　兩人被捕

日本愛知縣警方6月24 日拘捕兩名分別來自名古屋市和橫濱市的小學教師，繼而揭發一個以全國中小學教師為成員的變態群組，涉嫌透過社交平台交換偷拍女學生內衣等猥褻影像。文部科學大臣阿部俊子周五在內閣會議後記者招待會上表示，對事件感到「憤怒和非常遺憾」，已向教育委員會發出敦促徹底遵守服務紀律的指示，以防止類似事件再次發生。



綜合日媒報道，被捕的包括來自名古屋市的 42 歲男子森山勇二，以及來自橫濱市的 37 歲男子小瀬村史也（Fumiya Kosemura）。兩人分別在愛知縣與神奈川縣的不同地點偷拍女童內衣後，將影像分享到該群組中，二人已經承認有關指控。當局目前正深入調查群組，包括其如何組成。

據報道，該群組約有 10 人，涉嫌分享約 70 張女童相片及影片，部分更相信是在校園內偷拍來的，其中包括學生更衣畫面。該群組是由森山設立，群組內成員之間常以「羨慕」、「不錯呢」等語言互相稱讚對方犯行。

文部科學大臣阿部俊子周五在內閣會議後記者招待會上表示，對事件感到「憤怒和非常遺憾」。（網上圖片）

據名古屋市教育委員會表示，森山於 2023 年 4 月開始任職當地的小坂小學，負責指導其他教師及支援校內活動。該校校長稱，森山工作積極，與家長關係良好，「從未予人壞的印象」。有在其任職學校的校友表示，森山是個開朗風趣的好老師，對他被拘捕感到震驚。

橫濱市教育委員會則透露，小瀬村自 2010 年起任教，曾在當地多所學校擔任班主任。自 2023 年起任職本鄉台小學，擔任三年級班主任，職責包括校外教學等。

警方調查還顯示，這個變態群組的存在也是因為另一宗案件而被揭發。2024 年 1 月 28 日，一名 15 歲少女在名古屋市熱田區車站月台上被潑體液。同年3月，警方以涉嫌器物損壞罪逮捕名古屋市一名小學教師——水藤翔太，其後發現他亦是該群組成員，從而查出更多涉案教師。水藤其後還被控在校內將體液潑在學童使用的樂器和餐具上。