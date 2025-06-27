守着落崖巴西女子遺體　印尼導遊暖心舉動感動網民

一名巴西女子上週末在印尼徒步攀登海拔3726米的林賈尼火山時，不幸跌落山崖喪命，當地一名登山導遊冒着生命危險找到她的遺體，還伴屍多天等待撤離隊，使他頓時在巴西網絡爆紅。



27歲的馬林斯（Juliana Marins）上星期六（6月21日）與五個朋友在林賈尼火山（Mount Rinjani）徒步旅行時，從山腰懸崖墜落。印尼救援人員星期二（24日）找到她的位置時，她已經斷氣。多霧天氣和陡峭地形阻礙了搬運遺體的進度。

《雅加達環球報》星期四（26日）報道，馬林斯的遺體被發現後，林賈尼火山導遊阿甘（Agam Rinjani）和兩名搜救隊員就在她的遺體旁紮營，等候撤離遺體隊的到來。

報道稱，在等待期間，阿甘一直守在馬林斯的遺體旁，防止她進一步滑落山谷。這個暖心的故事迅速在徒步旅行圈傳開，還使他成為巴西網絡紅人。

數以千計的巴西網民紛紛在阿甘的Instagram賬號留言，向他表示感謝、讚揚和欽佩，稱他英勇非凡。

一名網友寫道：「多麼高尚的人！他們為素不相識的人冒着生命危險。他們應該獲得國際社會的表揚，或至少應該獲得巴西的榮譽勳章。」數千名網民在這條留言點讚。

據報道，阿甘是第一個勇敢地從陡坡下降到600米尋找馬林斯的人。許多人相信阿甘一直陪伴着馬林斯，確保遺體撤離隊能把她的遺體送出去。

報道稱，阿甘之所以敢於承擔這項極其危險的救援任務，是因為他視林賈尼火山為他的第二故鄉。

印尼搜救局局長穆罕默德說，撤離馬林斯遺體的行動是印尼搜救史上最艱巨的山地救援任務之一。他說，搜救隊花了六小時，於25日下午1時50分才成功地把馬林斯遺體移送出去。

林賈尼火山位於西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara），是一座活火山，也是印尼第二高的火山。

本文獲《聯合早報》授權轉載

